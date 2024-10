Tras un prolongado descanso de la pantalla chica, Gisela Varcárcel prepara su gran regreso para el 2025 con un reality show que, a pesar de que se desconocen sus detalles, ya genera expectativas entre los seguidores de la famosa conductora de televisión. En este contexto, recordando que sus anteriores programas se caracterizaban por tener dinámicas competitivas y contar con la participación de distintas figuras del espectáculo, surge la interrogante si el nuevo proyecto contará con el cantante Christian Domínguez, quien era un habitual de los programas de la ‘Señito’. Esta duda fue resuelta recientemente por el propio artista, quien reveleó si participará en el proximo espacio televisivo de Valcárcel. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SOBRE LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN EL PRÓXIMO REALITY DE GISELA VARCÁRCEL?

Christian Domínguez indicó que participar en el próximo programa de Gisela Valcárcel no está en sus planes, por lo que es una posibilidad completamente descartada. El cantante de cumbia explicó que sus compromisos laborales actuales, principalmente con Panamericana TV y la Gran Orquesta Internacional, lo obligarían a declinar una posible invitación de la ‘Señito’.

“Estoy en este canal, no podría asistir… va a depender de mis tiempos, lo más probable es que no pueda, hoy estoy metido en la orquesta, sería prácticamente imposible que haga un espacio para eso”, manifestó el artista en el programa “Préndete”. De esta manera, dejaba en claro que sus prioridades actualmente son sus proyectos en curso y su carrera musical.

¿QUÉ OPINÓ KARLA TARAZONA SOBRE LOS PROYECTOS TELEVISIVOS DE GISELA VARCÁRCEL?

En el mismo programa de “Préndete”, Karla Tarazona, expareja de Christian Domínguez, no dudó en expresar su desacuerdo con la forma en que Gisela Valcárcel maneja los temas relacionados con las infidelidades en sus realities, sugiriendo que la ‘Señito’ y su equipo se muestran complacientes ante estas situaciones, en particular con las que involucraron a Domínguez. En este contexto, Tarazona lanzó una advertencia al cumbiambero: “¿Será que tienes miedo de volver a meter la pata (si vuelves a uno de sus realities)?”.

Con tranquilidad, Domínguez respondió que sus decisiones son puramente profesionales y no están influenciadas por miedos del pasado. “Eso no es temor, son decisiones”, indicó, para luego señalar que en caso de que vuelva y cometa algún error, será asunto de él y no de la producción, según informa Infobae Perú.

¿QUÉ SUCEDE ENTRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y KARLA TARAZONA?

En diálogo con el diario Trome, Christian Domínguez reconoció estar realizando esfuerzos para reavivar su relación sentimental con Karla Tarazona, con quien comparte un hijo. “Yo hago full méritos, pero no alcanza, no es tan sencillo. No solo es un tema de méritos, lo que tengo que seguir haciendo es estar tranquilo y hacer las cosas bien en general”, dijo.

Asimismo, el artista indicó que para retomar una relación con la conductora de televisión, es necesario superar completamente el pasado. Si esto no ocurre, considera que lo mejor sería mantener una amistad. “Hay que analizar todo y ver si se superaron las cosas, porque qué hacemos si vamos para adelante y no se ha olvidado el pasado, mejor es quedarse como amigo. Yo espero, si Dios lo permite, que esa felicidad llegue”, sentenció.