¿Por qué Christian Thorsen a sus 58 no tiene hijos?

El actor Christian Thorsen atraviesa uno de los peores momentos de su vida. Hace poco sorprendió a sus seguidores al revelar que desde el año pasado fue diagnosticado con cáncer de próstata; no obstante, en la actualidad se encuentra en un proceso de recuperación gracias al tratamiento del muérdago. El artista también contó que no cuenta con familia directa en Lima y, por ello, se viralizó un video suyo explicando por qué no tiene hijos.

CHRISTIAN THORSEN: ¿POR QUÉ NO TUVO HIJOS EL ACTOR?

Christian brindó una entrevista al semanario de ‘Hildebrandt en sus trece’ en el año 2016 y decidió revelar por qué no tuvo hijos, pese a que en un tiempo se encontraba casado.

“Yo vivía enamorado de mi papá, siempre lo buscaba, pero él era un tipo muy frío, indiferente. Mi mamá por otro lado, siempre se preocupaba por mí y porque todos estemos bien, pero como de chica nunca le habían demostrado afecto, ella tampoco lo hizo con mi hermano ni conmigo. De niño necesitaba que me abrazaran, y era bien besucón”, dijo.

Además, el actor no dudo en contar sobre la ruptura de su matrimonio con Marina Tejada y la posibilidad de tener una pareja nuevamente.

“Marina es una gran mujer, pero yo sentía que no podía corresponderle, me sentía incapaz. Tuvieron mucho que ver los traumas de mi niñez. Pero fue maravilloso estar con ella. Fue una gran bocanada de aire para mí en un momento en que lo necesitaba. No descarto casarme de nuevo algún día, muero por tener una hijita”, detalló.

CHRISTIAN THORSEN: EL DIFÍCIL MOMENTO QUE PASA EL ACTOR DEBIDO AL CÁNCER DE PRÓSTATA

Christian Thorsen, más conocido como “Platanazo” por su interpretación en la serie “Al fondo hay sitio” ha asombrado a todos al revelar que fue identificado con cáncer de próstata y que le dieron aproximadamente 36 meses de vida. El artista tuvo conocimiento de esta información en junio del 2022. Desafortunadamente, supo que la enfermedad hizo metástasis en los huesos y pulmones por lo que le indicaron que la quimioterapia no le serviría para nada.

El popular “Platanazo” de “Al fondo hay sitio” reveló que sufre de cáncer; aunque, gracias a un tratamiento viene recuperándose de a pocos, pese a las pocas posibilidades de vida que le dieron.

“Yo no sabía qué hacer, porque había un dolor en la cadera más o menos intenso. (…) empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida”, manifestó Thorsen.

¿QUÉ ES EL MUÉRDAGO?

El muérdago es una planta parasitaria que crece en árboles y arbustos, y durante siglos se ha utilizado en la medicina tradicional de varias culturas.

Es muy popular por su potencial para estimular el sistema inmunológico y combatir el cáncer. El muérdago tiene muchos compuestos activos, incluyendo lectinas, viscotoxinas y polisacáridos, que se cree que tienen propiedades anticancerígenas y otras propiedades medicinales.

En la actualidad, se viene utilizando como tratamiento complementario en pacientes con cáncer en algunos países, especialmente en Europa, donde se ha desarrollado una terapia llamada “terapia del muérdago”.