En estos tiempos, el peruano Christopher Olivares se encuentra en uno de sus mejores momentos futbolístico. El delantero del Deportivo Municipal es titular indiscutible en su equipo logrando convertir varios goles durante esta temporada de la Liga 1. Además, fue convocado a la selección peruana para los amistosos contra Corea del Sur y Japón. Sin embargo, hace poco, se dio a conocer del interés de Universitario de Deportes por ficharlo para el Torneo Clausura.

¿POR QUÉ CHRISTOPHER OLIVARES NO FICHÓ POR UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Percy Olivares, padre de Christopher, comentó en el programa Equipo F de ESPN, acerca de las razones de la negativa de su hijo por no aceptar al club crema, a pesar de estar en los planes del proyecto para el centenario de los merengues. El exseleccionado peruano dio varios detalles de lo sucedido.

“Lo que pasó fue que hubo una conversación con Christopher y plantearon una cosa, nos dijeron que iban a solucionar el tema de los cupos porque sino no hubiera tenido que haber una reunión, Christopher tomó una decisión de cara a su futuro futbolísticamente. Siento que la idea del centenario de Universitario fue una manera de seducirlo”, dijo el exfutbolista de Sporting Cristal.

Al parecer, Olivares no tendría en planes seguir en Deportivo Municipal ya que el club pasa por un momento complicado administrativamente. No obstante, el ‘Zancudito’ está siendo observado por diferentes equipos de futbol, más aún ahora que ha sido convocado a la selección por Juan Reynoso para los amistosos frente a Corea del Sur y Japón.

¿QUÉ DIJO CHRISTOPHER OLIVARES TRAS SU CONVOCATORIA A LA SELECCIÓN PERUANA?

El pasado 9 de junio, la Selección Peruana anunció la desconvocatoria por lesión de Andy Polo, por lo que el ‘Zancudito’ fue llamado por Juan Reynoso para la gira de amistosos en Asia. Tras conocer la noticia, Olivares manifestó su felicidad por ser tenido en cuenta y no dudo en sugerir qué posiciones dentro del campo se desarrolla mejor.

“Estoy muy ilusionado por este llamado a la selección y espero dar lo mejor de mí y ayudar al equipo. Me toma en un buen momento y espero aprovecharla al máximo. Quiero llegar a complementarme bien con los compañeros y, de ahí en más, lo que suceda después lo dirá el profesor. Me siento muy cómodo como delantero o como extremo, no hay problema con eso”, sostuvo el futbolista del Deportivo Municipal.