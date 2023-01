La poca presencia de Renato Tapia en las últimas alineaciones titulares del Celta de Vigo , hacen que la prensa española e internacional cuestione el actual momento que vive el mediocampista de la selección peruana.

Fichado en julio de 2020, el mediocentro ha ido perdiendo protagonismo en el equipo con el paso del tiempo, y desde la llegada del técnico portugués Carlos Carvalhal únicamente ha sido titular en el partido contra el Rayo Vallecano.

El Celta no atraviesa su mejor momento -una victoria en sus últimos once partidos ligueros-, pero ni eso ha facilitado que Tapia entre en los planes de su entrenador. No participó en el empate contra el Sevilla, y en los últimos tres encuentros -Elche, Villarreal y Mallorca- sólo ha tenido tres minutos en cada uno de ellos.

Con contrato hasta junio de 2024, el futbolista negó recientemente que su deseo sea abandonar el conjunto celeste, con el que esta temporada ha participado en 14 partidos de Liga (648 minutos).

¿Qué dicen en España sobre Renato Tapia?

¿Qué dijo Renato Tapia en Instagram?

Renato Tapia compartió un comunicado a través de sus redes sociales luego de que el programa de espectáculos Magaly TV La firme revelara que es padre de un menor (fuera de su matrimonio). Asimismo, el jugador de Celta de Vigo señaló “lamentar” este suceso que sorprendió a miles de sus seguidores.

“Primero, lamentar la forma como manejé el tema y pedirle disculpas públicas a cada una de las personas de mi familia que se vieron afectadas”, señaló.

“Segundo, aclarar que desde el primer momento estuve presente para mi hijo Fabrizio, cubriendo sus necesidades y asumiendo las obligaciones que corresponden como padre”, acotó.

Fuente: EFE