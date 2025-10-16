De manera cíclica, el sueño representa un patrón natural y repetitivo que manifiesta el cuerpo humano, y debería llevarse a cabo sin contratiempos a fin de mantener una vida más que saludable. En ese sentido, hoy un nuevo estudio científico viene llamando la atención de medios especializados, y esto luego de darse a conocer las razones detrás de la somnolencia como consecuencia del fenómeno fisiológico que muchos experimentan tras terminar de almorzar.

CIENTÍFICOS REVELAN LAS CAUSAS DETRÁS DEL SUEÑO QUE MUCHOS EXPERIMENTAN TRAS TERMINAR EL ALMUERZO

Diversos son los fenómenos fisiológicos que los seres humanos terminan experimentando a lo largo de sus vidas, siendo la Somnolencia Diurna Excesiva (SDE) aquel trastorno complejo del sueño que llega como consecuencia de factores asociados a la ingesta de alimentos puntuales.

“Si bien la SDE suele presentarse junto con la falta de sueño y otros trastornos del sueño y circadianos, estudios recientes han demostrado marcadores genéticos y vías metabólicas únicas que la subyacen”, alcanza a leerse en la publicación realizada mediante The Lancet eBioMedicine, y entorno a un estudio donde se busca “dilucidar con mayor profundidad” el perfil biológico de dicho fenómeno, y mediante la realización de “análisis metabolómicos a gran escala”.

Según lo precisa el Dr. Elmer Huerta haciendo las labores de asesor médico de RPP, el trastorno complejo del sueño al cual nos referimos, también es denominado como ‘marea alcalina’, y ocurre luego de que el estómago produce gran cantidad de ácido a fin de empezar con el proceso digestivo, cambiando así la concentración en sangre que termina generándonos ganas de dormir tras el almuerzo diario.

Las investigaciones dan a conocer que habiendo recogido muestras de sangre de 6 mil personas evaluadas, se descubrieron los metabolitos de la tiramina y esfingomielina que sobresalieron en aquellos con el padecimiento de la SDE.

“Lo que recomiendan los autores en su artículo es que los almuerzos deben ser ligeros, con alimentos frescos, verduras (que) deben contener semillas, maní, almendras”, entre otros productos saludables, remarca el Dr. Elmer Huerta para RPP, y sobre todo haciendo hincapié en la necesidad de “evitar las bebidas azucaradas intensas, la gaseosa, porque eso te eleva mucho el azúcar inmediatamente, y después de una gran subida de azúcar, viene la bajada y eso te da sueño”.

ESTAS INVESTIGACIONES REVELAN QUE TU CEREBRO PODRÍA ESTAR ENVEJECIENDO SI NO DUERMES CORRECTAMENTE

Llega la noche, y miles de millones de personas a nivel global, duermen como parte del período de inconsciencia durante el cual el cerebro permanece sumamente activo, siendo así investigaciones cuyos resultados han sido compartidos a inicios de octubre 2025, aquellos que determinan la relación existente con el envejecimiento si no lo llevamos a cabo de manera correcta.

Es así que mediante el Instituto Karolinska tras publicación de artículo en eBioMedicine, hoy se revela que dormir mal puede acelerar la vejez de dicho órgano humano, indicando Abigail Dove como especialista del Departamento de Neurobiología, Ciencias de la Atención y Sociedad de dicha casa de estudios sueca, que “nuestros hallazgos proporcionan evidencia de que la falta de sueño puede contribuir al envejecimiento cerebral acelerado y señalan a la inflamación como uno de los mecanismos subyacentes”.

“La diferencia entre la edad cerebral y la edad cronológica se amplió en aproximadamente seis meses por cada punto de disminución en la puntuación de sueño saludable”, remarca también la investigadora del Instituto Karolinska, mientras el comunicado de prensa emitido da a conocer que el estudio realizado incluyó a 27.500 personas de mediana edad y mayores del Biobanco del Reino Unido que fueron sometidos a una resonancia magnética cerebral.

Mediante aprendizaje automático, los investigadores estimaron la edad biológica del cerebro basándose en más de mil fenotipos cerebrales obtenidos mediante resonancia magnética, explicándose así también algunos de los siguientes vínculos existentes entre dormir mal y la vejez del órgano central del sistema nervioso:

Efectos negativos sobre el sistema de eliminación de desechos del cerebro .

. Falta de sueño afecta a la salud cardiovascular .

. Dormir mal puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de la demencia.

ESTA ES LA RARA MUTACIÓN GENÉTICA QUE EXPLICA EL PORQUÉ ALGUNAS PERSONAS SOLO NECESITAN DORMIR 3 HORAS

Hoy a partir de publicaciones realizadas en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el mundo puede comprender cómo la ciencia es capaz de determinar que los genes influyen en la cantidad de tiempo que podemos llegar a dormir sin levantarnos con cansancio, por ejemplo.

En esta oportunidad puntual, llama la atención la investigación realizada por equipo científico que combina especialistas de Estados Unidos y China, tras revelarse detalles entorno a descubrimiento de nueva variante genética asociada al síndrome del durmiente corto cuya condición está caracterizada por el tiempo de sueño requerido para funcionar con normalidad a diferencia de la mayoría.

“Se identificó una mutación en la quinasa 3 inducida por sal (hSIK3-N783Y) en un sujeto humano con el rasgo natural de sueño corto”, refiere el artículo publicado en PNAS el 5 de mayo, compartiendo además de manera textual, que el “modelo murino portador de esta mutación homóloga mostró una reducción en la duración del sueño, lo que confirma la causalidad de la mutación con el rasgo del sueño”.

Equipo científico revela detalles entorno a descubrimiento de nueva variante genética asociada al sueño corto natural experimentado por algunas personas. (Fuente: iStock) / Kiwis

Cabe resaltar, que para ratificar y terminar avalando dicho descubrimiento, el equipo científico liderado por Ying-Hui Fu, neurocientífico y genetista de la Universidad de California en Estados Unidos, generó ratones portadores de esa alteración, y terminó hallando que los roedores dormían una media de 30 minutos menos cada noche si lo comparamos con animales inalterados.

Los hallazgos como tal amplían la comprensión de las bases genéticas del sueño, expresan mediante PNAS, resaltando “las implicaciones más amplias de la actividad de las quinasas” en su regulación, y respaldo hacia posibles estrategias terapéuticas para mejorarla de manera eficiente.