El 19 de mayo de 1978, César Luis Menotti -el técnico que poco después alzaría la Copa del Mundo- marcó uno de los días más tristes en la historia de Diego Armando Maradona. Aquella tarde reunió a los 25 jugadores que entrenaban para ir al Mundial de Argentina y dio una noticia que acabó por destrozar a la futura leyenda del fútbol que por entonces contaba con 17 años: lo dejó fuera de la lista de veintidós que formarían parte del plantel.

“Este momento era inevitable, los plazos se acortan y yo tengo que dar la lista de 22. Los que salen son Bravo, Maradona y Bottaniz”, dijo Menotti. El joven Diego Armando ya lo intuía: un día antes Francis Cornejo, su descubridor, lo encontró llorando en su habitación de la concentración , según relató en su autobiografía “Yo soy el Diego”.

No era difícil saber que, en su posición, había mucha competencia: había tres ’10′ entre los veinticinco además de Diego. Ricardo Villa (Racing), Norberto ‘Beto’ Alonso (River Plate) y José Daniel Valencia (Talleres) partían con ventaja sobre un muchacho que la rompía en Argentinos Juniors pero aún no tenía madera para ser un indiscutible. Maradona ya había tenido que ver cómo su ídolo, Ricardo Bochini, quedaba fuera de la convocatoria en un recorte anterior, recuerda Andrés Burgo en “El Gráfico”.

“Me duele mucho tener que tomar esta decisión y no quiero entrar en detalles. Espero que sepan comprender, pero también acepto que digan lo que quieran. Que Menotti los usó o que no les dio oportunidades. Por eso no voy a cambiar de concepto que tengo de ustedes como hombres y como profesionales…”, fue la explicación de César Luis Menotti a los jugadores en esa reunión. Carlos Ares el reportero de “El Gráfico” que cubría los entrenamientos recreó el monólogo del entrenador de la albiceleste en una crónica titulada “El día más triste de la selección”, publicada apenas diez días después de aquel hecho.

“Creo que el que más le gustaba al Flaco era Valencia, porque lo había descubierto él; después, Villa; a Alonso lo sumó porque hubo una campaña tremenda del periodismo y de no sé quién más; al Bocha le dio el toque antes que a nadie. Y a mí, bueno, me llegó la hora”, contó por su parte Maradona en su libro.





Desde esa tarde y de ahí en adelante muchos le repetirían a Diego lo mismo: que tendría más mundiales, que sería campeón del mundo. Se lo dijo Esa misma noche Carlos Ares, cuando lo encontró llorando a las nueve de la noche mientras Maradona se preguntaba cómo se lo iba a decir a su padre. Se lo dijo Omar Sívori -el argentino que precedió la exitosa carrera del ‘Pibe de Oro’ en Italia- en una producción fotográfica de “El Gráfico”. Se lo dijo Bravo, el otro excluido, a quien la edad ya no le daba más posibilidades de jugar un mundial. Y se lo dijo Leopoldo Jacinto Luque.

“Maradona se quedó afuera de la lista para el mundial 78 porque Menotti ya se había comprometido con cuatro jugadores, entre ellos yo, que íbamos a estar seguro, y entonces quedaba como lógico sacarlo porque era el más chico, con apenas 17 años”, confesaría años después Luque, quien levantaría la Copa del Mundo en ese torneo.

LA SOMBRA DE LA DICTADURA

Sin embargo, al relato de Luque se suma un testimonio del propio Ares, recogido esta vez por Leandro Zanoni en el libro “Vivir en los medios”, quien señala que el responsable de la no convocatoria de Diego Armando Maradona fue nada menos que el contraalmirante Carlos Alberto Lacoste, una figura oscura de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla.

“La presión fue real. Pero se manejó como todas las presiones, sin ser directa (…) Conversaciones del estilo ‘A usted le conviene poner a Alonso para que la gente no proteste y se evita un conflicto’. Así son esas cosas. Ahí Maradona perdió el puesto”, señaló.





Carlos Alberto Lacoste era primo hermano de la esposa de Videla, quien gobernaba el país entonces. Su segunda esposa, Hebe Angélica Aprile, era prima de la esposa de Leopoldo Fortunato Galtieri, quien luego se instalaría como miembro de la Junta Militar que llevó a Argentina a la Guerra de Las Malvinas. Para el año en que Maradona había sido relegado, Lacoste era el Director del Ente Autárquico 78, la comisión que se encargó de organizar el Mundial. Originalmente era el segundo al mando, pero la misteriosa muerte del general de brigada Omar Actis, se volvería director de esa entidad. Algunos años después Lacoste sería por once días presidente de la nación.

De la relación de Lacoste con River Plate, el club en el que era ídolo el Beto Alonso, se ha dicho bastante. Reinaldo Merlo, quien jugó en el equipo ‘millonario’ entre 1969 y 1984 ha declarado a TNT Sports que “River era dirigido por un militar, al club lo dirigía Lacoste”. Ubaldo Filiol, en tanto, contó que fue amenazado en 1979 por el militar para que renueve su contrato de una forma sumamente expeditiva: “Arreglé contrato porque yo si quiero, vos desaparecés en 30 segundos y no te encuentran nunca más”, le dijo mientras se sacaba la pistola de la cintura.

Una directiva de ese tipo, aunque quizás sin esa violencia, es la que relata el propio Norberto Alonso y que “El Gráfico” reproduce en una nota de Eduardo Bolaños: “Sobre Lacoste, sólo puedo decir lo que me comentaron. Que le dijo a Menotti: ‘Lo tenés que llamar sí o sí’”. Sin embargo, Menotti ha desmentido esa versión desde todos los ángulos posibles con duras declaraciones: “Esto fue algo que alguna vez lo había dicho el idiota de Alonso, pero nadie sabe que yo nunca en mi vida hablé con Lacoste”.

Sobre si fue la inclusión de Alonso lo que determinó la salida de Maradona, aún hay una nebulosa. Sin embargo, el periodista Ezequiel Fernández Moores ensayó otra respuesta sobre la ausencia de Diego en el libro de Zanoni: que la intención del entrenador era proteger a una estrella naciente “de las porquerías que pueden existir en un mundial”.