Por qué Dua Lipa rechazó cantar en el Mundial Qatar 2022

Este domingo 20 de noviembre empezará uno de los eventos más importantes, el Mundial de Qatar 2022 con el partido inaugural entre Qatar y Ecuador. La ceremonia previo al encuentro genera mucha expectativa a millones de personas, ya que es un show muy atractivo y llamativo, pues varios de los mejores artistas del mundo se presentan minutos antes de iniciar el torneo.

Sin embargo, una artista muy esperada y aclamada por los fanáticos, la cantante Dua Lipa, indicó que no estará en la cita mundialista por diferentes motivos que lo dio a conocer en sus redes sociales.

¿POR QUÉ DUA LIPA NO ESTARÁ EN LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL QATAR 2022?

Como ya es de conocimiento, la colombiana Shakira y el grupo musical BTS formarán parte de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo. La interprete tendrá su cuarta presentación en la inauguración del Mundial, pues anteriormente lo hizo en 2006, 2010 y 2014. Asimismo, mucho se especulaba que Dua Lipa iba a acompañar a la nacida en Barranquilla, sin embargo, la misma artista se encargó de disipar los rumores.

A través de una historia de Instagram, la británica anunció que no estará en la inauguración de Qatar 2022 y reveló que nunca estuvo en negociaciones con la organización su participación. “Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, escribió Dua Lipa.

La artista no se encuentra de acuerdo con la forma en que se estaban llevando los derechos humanos en el país anfitrión y por esa motivo no tiene pensado ir para alentar a Inglaterra. Y es que no solo Dua Lipa hizo público su rechazo a la organización del Mundial en Qatar, sino que otros famosos también se unieron al desaire contra el torneo.

ARTISTAS PRESENTES EN EL MUNDIAL QATAR 2022

La FIFA, como es de costumbre en torneos anteriores, hace varios eventos para que los fanáticos disfruten del ambiente alrededor del torneo futbolístico, pero también es una oportunidad para que se realicen conciertos por lo que muchos artistas arribarán al país asiático para presentarse en diferentes puntos.

El FIFA Fan Festival abrirá sus puertas desde el 19 de noviembre al 18 de diciembre. El ingreso es totalmente gratis a los conciertos que realizarán Calvin Harris, Diplo, Trinidad Cardona, Norah Fatehi, Clean Bandit y GIMS.

Black Eyed Peas, Jason Derulo, J Balvin y Robbie Williams son otros de los artistas confirmados para presentarse en Doha durante la Copa del Mundo. También se contará con tres festivales de música: Daydream Festival (Armin van Buuren, ATB, Dimitri Vegas & Like Mike), Arcadia Spectacular (Meduza, Paul Van Dyk, Nervo) y ARAVIA (Axwell, David Guetta, Hardwell).