Un fuerte sismo de magnitud 6,7 sacudió la región Junín la noche del viernes 20 de noviembre y generó preocupación en Lima, Callao y otras localidades del país. Aunque el epicentro estuvo ubicado en la sierra central, numerosos ciudadanos reportaron que el movimiento se sintió durante un tiempo prolongado, especialmente en edificios y departamentos. Ante las dudas sobre por qué el temblor tuvo una duración aparentemente mayor a la habitual, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) explicó que la profundidad a la que se originó fue determinante para comprender su comportamiento y la amplia extensión geográfica donde se percibió.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 6,7 que se sintió en Lima?

El reporte del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) precisó que el movimiento telúrico ocurrió a las 7:09 p. m. del viernes 20 de noviembre de 2026. Su epicentro fue localizado a 30 kilómetros al noroeste de la provincia de Junín, en la región del mismo nombre, y alcanzó una profundidad de 129 kilómetros. Asimismo, el organismo registró una intensidad V en la escala de Mercalli Modificada para la zona de Junín.

La sacudida no se limitó a las localidades cercanas al epicentro. El movimiento fue percibido en diferentes puntos de la región central, además de Lima e Ica, e incluso se reportaron sensaciones de oscilación en edificios ubicados a considerable distancia. La profundidad del evento permitió que las ondas sísmicas se propagaran por un territorio mucho más amplio, aunque su percepción no fue igual para todos los habitantes.

¿Por qué duró tanto el temblor de Junín y cómo lo explica el IGP?

El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, explicó que la duración del movimiento estuvo relacionada con la propagación de las ondas sísmicas desde el punto donde se originó el terremoto. Al encontrarse a 129 kilómetros de profundidad, la energía se distribuyó a través de un recorrido considerable antes de producir el sacudimiento del suelo en diferentes zonas. Por ello, el movimiento fue percibido como una oscilación prolongada por numerosos ciudadanos.

Tavera señaló que el temblor produjo un tren de ondas que se propagó durante un tiempo y generó el movimiento que sintió la población. En otras palabras, no se trató únicamente de la magnitud 6,7, sino también de las características del lugar donde se produjo la ruptura y de la manera en que la energía sísmica llegó hasta la superficie. Esta combinación explica por qué algunas personas sintieron que el suelo se movía durante más tiempo del esperado.

¿Por qué el sismo se sintió en Lima y en edificios de varios pisos?

Uno de los factores más importantes fue la profundidad intermedia del movimiento. Según Tavera, cuando un sismo se origina a más de 100 kilómetros, las ondas pueden alcanzar ciudades alejadas del epicentro y abarcar una superficie mayor. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el movimiento sea más destructivo en todos los lugares. En este caso, la energía se distribuyó en una extensión territorial amplia, lo que permitió que el temblor fuera percibido incluso en localidades distantes de Junín.

El especialista también explicó por qué algunas personas sintieron el movimiento con mayor claridad que otras. Quienes se encontraban en edificios de seis, siete pisos o más pudieron experimentar una oscilación más notoria, debido a que las ondas de baja frecuencia pueden generar movimientos prolongados en las estructuras altas. En cambio, las personas que estaban en la calle o en los primeros pisos posiblemente percibieron una sacudida menos evidente.

¿Qué recomendó el IGP después del fuerte sismo en Junín?

Tras el movimiento telúrico, el jefe del IGP pidió a la población mantener la calma, revisar las condiciones de sus viviendas y conversar con sus familiares sobre las medidas que deben adoptar ante una emergencia. También indicó que era necesario esperar los reportes de los gobiernos regionales y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para conocer el alcance de los posibles daños.

Por su parte, Indeci recomendó alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer durante una emergencia. Si no es posible evacuar, se debe buscar una zona de seguridad interna previamente identificada y, cuando las condiciones lo permitan, salir con la mochila de emergencia. El organismo también recordó la importancia de ejecutar las rutas de evacuación practicadas y ayudar a las personas que necesiten asistencia.