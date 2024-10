El conductor de televisión Edson Dávila se animó a compartir recientemente el incómodo momento que vivió hace poco con el exfutbolista Jefferson Farfán. De acuerdo con el popular ‘Giselo’, le hizo una petición a la ‘Foquita’ sobre su nueva línea de moda, pero se sintió decepcionado con la respuesta que recibió. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE ‘CHOTEADO’ EDSON DÁVILA POR JEFFERSON FARFÁN?

En uno de los últimos programas de “América Hoy”, el popular ‘Giselo’ denunció que el exdeportista lo dejó “en visto” luego de pedirle una gorra de su nueva marca “Mdre” para promocionarla en sus redes sociales. Ante la falta de respuesta, el presentador no dudó en expresar su molestia en televisión abierta. “Yo tengo llegada y yo me he sacado la mugre por ti, te he apoyado y primero con Melissa (Klug)”, manifestó.

La revelación de Edson Dávila sobre su interacción con Jefferson Farfán generó diversas reacciones entre sus compañeros de programa. Janet Barboza bromeó insinuando que Farfán podría estar evitando que ‘Giselo’ utilizara sus productos en sus redes sociales. Por su parte, Brunella Horna sugirió que ‘Giselo’ debería comprar una de las gorras de la marca de su amigo como muestra de apoyo. Estas divertidas intervenciones lograron contagiar al resto del equipo y al público presente, según recoge La República.

¿QUÉ ES ‘MDRE’, LA NUEVA MARCA QUE LANZÓ JEFFERSON FARFÁN?

El exfutbolista Jefferson Farfán ha decidido incursionar en el mundo de la moda con el lanzamiento de su propia línea de ropa urbana, ‘Mdre’.

“Fundada por Jefferson Farfán en Lima, Perú, Mdre busca rendir homenaje a la figura materna a través de sus diseños y filosofía de marca. Esta está enfocada en crear prendas que no solo sean modernas y estilizadas, sino que también transmitan valores como amor, disciplina y compromiso, valores intrínsecos a la maternidad”, señala la plataforma web de la marca.

Por ahora, solo se ofrecen gorras de distintos colores en la página web de ‘Mdre’, cuyos precios son de S/130. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por el influencer Ric La Torre, se cree que antes de fin de año se lanzarán más accesorios y prendas.

¿QUÉ SE SABE DEL CENTRO COMERCIAL DE JEFFERSON FARFÁN?

Además de su nueva marca de ropa, Jefferson Farfán está construyendo en Lurín un gran centro comercial llamado Power Center KM40. Este ambicioso proyecto inmobiliario, que contará con tres niveles y más de 200 tiendas, busca convertirse en un referente comercial y de entretenimiento para los visitantes de las playas del sur de Lima.

Respecto a las marcas que se podrán encontrar en este mall, los clientes hallarán el famoso supermercado Wong en el primer nivel, que ocupa una amplia área de 3,000 metros cuadrados. Por otro lado, el segundo piso será dedicado a una amplia gama de restaurantes, que incluye la famosa cafetería Sarcletti, la marca de repostería Cinnabon y la famosa heladería Häagen-Dazs.

Otras marcas confirmadas que estarán en el mall de Jefferson Farfán son la tienda de belleza Aruma, la tienda de calzado Bata, la cadena de ópticas Eyes Illusion, entre otras. También habrá un enfoque particular en áreas deportivas, que incluirán un gimnasio SmartFit y canchas de pádel. También habrán marcas importantes del sector de la salud (laboratorio y centro médico), así como espacios dedicados al coworking y entretenimiento.

Asimismo, se ha planeado la apertura de un “rooftop”, una terraza gastronómica liderada por un grupo selecto que ofrecerá propuestas modernas dirigidas a un público adulto mayor de 40 años, según informa el diario El Popular.