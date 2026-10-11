Las efemérides o celebraciones que se conmemoran en todo el mundo permiten recordar acontecimientos históricos, reconocer fechas importantes y mantener vivas las tradiciones culturales. De hecho, contribuyen a fortalecer la identidad, transmitir conocimientos entre generaciones y promover la reflexión sobre temas de interés social. En ese contexto, este 12 de octubre varios países hispanohablantes conmemoran la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 con el Día de la Hispanidad o Día de la Raza. Si bien en España se conoce como la Fiesta Nacional, en otros países de América Latina esta celebración tiene un significado distinto. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE LA HISPANIDAD O DÍA DE LA RAZA CADA 12 DE OCTUBRE?

Una de las celebraciones más conocidas en el mundo, el Día de la Raza, surgió en 1913 por iniciativa de Faustino Rodríguez-San Pedro, entonces presidente de la Unión Ibero-Americana, con el propósito de fomentar la unión entre los países iberoamericanos. Por su parte, en cuanto a su origen, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México señala que esta efeméride recuerda el encuentro entre los pueblos indígenas y los colonizadores españoles tras la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Este proceso histórico estuvo marcado por conflictos y resistencia de las comunidades originarias.

“Ese día fue denominado así, por el mestizaje que nació del encuentro entre esos dos grupos culturales tan diferentes, por un lado, la raza blanca española y por el otro la indígena, iniciando con ello la unión entre Europa y América y que también se le conoce como el “Encuentro de dos mundos’”, se explica. Sin embargo, a lo largo de los años, varios países latinoamericanos dejaron de utilizar la denominación Día de la Raza, mientras que, México, Colombia, Honduras y El Salvador mantienen hasta el momento este nombre para conmemorar la llegada de Colón a América, conforme comparte el diario AS.

¿CUÁL FUE LA PRIMERA CIUDAD FUNDADA POR LOS ESPAÑOLES EN AMÉRICA?

De acuerdo con la plataforma La Razón, la primera ciudad establecida por los españoles fue La Isabela, situada en lo que ahora es la provincia de Puerto Plata, en la costa norte de la República Dominicana. Esta urbe lleva el nombre en honor a la reina Isabel I de Castilla y fue fundada el 6 de enero de 1494. En sus inicios, servía como base estratégica para la exploración, el comercio y la expansión del dominio español en el Caribe. De esta manera, se edificaron viviendas, almacenes, una iglesia y una fortaleza, se trazaron calles e intentaron introducir cultivos y ganadería europeos.

Sin embargo, eso no es todo, ya que los españoles consideraban a La Isabela como una “prueba” para poder seguir estableciéndose en otras zonas de América. Aunque, lo que no esperaban, a diferencia de Europa, era la falta de recursos y la escasez de alimentos y materiales para construir, ya que los abastecimientos no eran suficientes para todos, lo que llevó a enfrentamientos con los indígenas locales debido a los maltratos y la explotación. Además, las nuevas condiciones climáticas generaron epidemias que perjudicaron a los colonizadores.

Tras más de cuatro años, es decir, en 1498, los españoles sobrevivientes decidieron abandonar La Isabela y trasladarse a otras ciudades más favorables, como Santo Domingo, capital de la República Dominicana, con el fin de convertirla en el principal asentamiento español en el Caribe. Por ello, para el mundo, dicha ciudad es considerada un hito importante en la historia, pues marcó el inicio de la colonización española y europea en América.

En la actualidad, La Isabela es considerada un sitio arqueológico conocido como Parque Nacional Histórico La Isabela, donde se pueden encontrar restos de diversas construcciones, restos humanos, tumbas y otras herramientas. Es importante mencionar que la otra ciudad fundada por los españoles fue Nueva Cádiz, en Venezuela, una urbe desaparecida.