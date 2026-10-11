Por Redacción EC

Las efemérides o celebraciones que se conmemoran en todo el mundo permiten recordar acontecimientos históricos, reconocer fechas importantes y mantener vivas las tradiciones culturales. De hecho, contribuyen a fortalecer la identidad, transmitir conocimientos entre generaciones y promover la reflexión sobre temas de interés social. En ese contexto, este 12 de octubre varios países hispanohablantes conmemoran la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 con el Día de la Hispanidad o Día de la Raza. Si bien en España se conoce como la Fiesta Nacional, en otros países de América Latina esta celebración tiene un significado distinto. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.