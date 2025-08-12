Como se sabe, el mundo actual está diseñado para diestros, por lo que muchas veces nos olvidamos de las personas zurdas. Por ello, buscando conocer las dificultades que enfrentan estas personas, cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional de los Zurdos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN Y SIGNIFICADO DETRÁS DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ZURDO?

Esta fecha fue declarada en el año 1976 por la Left Handers International, una organización que nació en Londres y que reúne a más de 28 mil personas zurdas.

El fundador de la institución, Dean RR. Campbell, adoptó el número 13 para la fecha debido a su mala fama por las supersticiones. De esta manera quería evidenciar su lucha contra los prejuicios.

Según precisa la web oficial de la comunidad de zurdos, el Día Internacional de los Zurdos empezó a celebrarse como fecha global con el objetivo de “concientizar sobre las dificultades que tienen los zurdos, derivadas de vivir en un mundo diseñado para diestros”.

En la actualidad, se estima que 1 de cada 10 personas en el mundo es zurda. Es decir, un 10% de la población global se maneja por el lado izquierdo de su cuerpo para realizar actividades cotidianas como escribir, dibujar, practicar deportes, abrir puertas, manipular instrumentos, entre muchas otras.

Por otro lado, hablando históricamente, antes se señalaba de manera negativa a las personas no diestras. Ser zurdo en épocas anteriores era considerado “extraño” e incluso algunas religiones relacionaban a los zurdos con el demonio. Debido a esto, muchas veces en las escuelas y en los hogares de antaño se les castigaba y se les obligaba a usar la mano derecha como dominante.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZAN EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS ZURDOS?

Pese a que se trata de un día de envergadura mundial, solo en el Reino Unido se realizan diversos eventos regionales para conmemorarlo.

Por ejemplo, en Londres se realizan actividades deportivas, fiestas en bares donde se usan sacacorchos para zurdos, entre otras cosas. Además, cabe destacar que en la capital británica se creó la primera tienda “Anything Left-Handed”, donde se pueden comprar tijeras, relojes, bumeranes, ropa y lapiceros exclusivamente para zurdos.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LOS ZURDOS?

Las conexiones del cerebro de los zurdos son más rápidas, por lo cual pueden ser mas sensibles a diferentes estímulos.

Las personas zurdas tienden a dibujar rostros o figuras que ven hacia la derecha.

Estudios revelan que para los zurdos es mucho más fácil aprender a usar la mano derecha para poder escribir bien, que para los diestros aprender a usar la mano izquierda.

La palabra “zurdo” proviene de la palabra anglosajona “lyft” que significa “débil” o “roto”.

¿QUÉ FAMOSOS SON ZURDOS?

Aunque hayan vencido a los prejuicios, los zurdos siguen enfrentándose a un mundo esencialmente hecho para diestros. Ante los retos que ello implica, la creatividad y la destreza en algunas actividades deportivas han sido característica suya.

A continuación te presentamos una breve lista de celebridades que usaron y usan la izquierda para todo en su día a día: