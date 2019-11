Cada 20 de noviembre, México celebra el Aniversario de la Revolución Mexicana, un hito que marcó la historia de este país ubicado en América del Norte y cuyos antecedentes se remontan a la situación que vivió bajo la dictadura conocida como el porfiriato.

Debido a esta importante gesta se formaron las bases políticas y sociales de esta nación, pero a pesar de haber sido un movimiento democrático, económico y cultural, no todos conocen por qué se celebra ese día, teniendo en cuenta que es el único evento que se conmemora con hora y fecha exactas.

Con el propósito de entender cómo se plasmó la Revolución Mexicana a cargo de Francisco I. Madero en el Plan Ayala, quien convocó a su nación a levantarse el domingo 20 de noviembre de 1910 a las 18:00 horas, te contamos por qué se celebra, los antecedentes y sucesos de esta gesta.

México luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz que había sido reelegido siete veces. (Foto: AFP)

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 20 DE NOVIEMBRE?

La Revolución Mexicana se celebra el 20 de noviembre de todos los años en conmemoración al llamado que hizo a su pueblo Francisco I. Madero, excandidato presidencial y líder liberal, para levantarse y derrocar al presidente Porfirio Díaz que había sido elegido en siete ocasiones.

Su plan de acción señalaba un levantamiento en armas para arrojar del poder a las autoridades que los gobernaban ese momento.

Las palabras de Madero fueron: “Conciudadanos, no vaciléis pues un momento: tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombre libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron: invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Sufragio efectivo, no reelección”.

Aunque fue un día marcado por la historia, se produjeron en total 13 enfrentamientos militares menores.

El pueblo mexicano se levantó en armas contra su entonces presidente Porfirio Díaz. Ahora se tiene un México moderno. (Foto: AFP)

¿QUÉ HECHOS LLEVARON A LA REVOLUCIÓN MEXICANA?

Uno de los sucesos que llevaron al levantamiento de los ciudadanos fue el hecho de que Porfirio Díaz permanezca en el poder desde 1876 hasta 1911, tras haberse reelegido siete veces. Aunque durante esos 35 años México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, dichos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos y su oposición política.

Asimismo, varios indígenas que tenían propiedades comunales quedaron en la calle tras haber sido estafados y para poder sostenerse tenían que trabajar en condiciones de explotación.

A ello, se sumó la crisis económica en 1907 que redujo los ingresos de las compañías que disminuyó los salarios y dejó en la calle a varia gente.

Otro de los hechos que conllevaron al levantamiento fue la sequía de las cosechas de maíz que impactaron en las minorías.

Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el porfiriato. (Foto: AFP)

¿QUIÉN FUE FRANCISCO I. MADERO?

Francisco I. Madero era un hacendado coahuilense que en 1908 publicó el libro “La sucesión presidencial en 1910”, en la que criticaba al mandato de Díaz y exigía elecciones democráticas y transparentes.

Debido a la publicación, los políticos se polarizaron, mientras que algunos rechazaban una nueva postulación de Díaz, otros pedían que se lance a la presidencia nuevamente. Y así fue.

Para evitar que gane las elecciones, Madero y varias personas formaron el Partido Nacional Antireeleccionista, pero en las contiendas de junio de 1910, Díaz volvió a ser reelegido tras haber mandado a encarcelar a Madero en San Luis Potosí, bajo cargos de rebelión.

Francisco I. Madero logra escapara de prisión y lanzó el 6 de octubre de 1910, desde San Antonio, Texas, un documento que dio origen a la revolución denominado el Plan de San Luis en la que declaraba nulas las elecciones y se declaraba presidente provisional. Además, dijo que encabezaría la revolución y pidió el levantamiento de la población.

El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio mexicano. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez (Chihuahua), Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Madero.