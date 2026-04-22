Este 23 de abril se celebra y rinde homenaje a uno de los idiomas más hablados en el planeta, el idioma español. En la siguiente nota, te contaremos todo lo que debes conocer en relación al Día del Idioma Español; cómo surge la fecha conmemorativa, en honor a qué personaje y qué hay detrás de esta celebración, entre otros datos relacionados a este importante tema de interés académico y general.

El Día del Idioma Español es una efeméride relacionada a lo académico, histórico y cultural. Esta fecha busca conmemorar a uno de los idiomas más hablados en el mundo entero: el español. No solo nos referimos a la lengua española, sino a todo lo que representa y a la complejidad del idioma hispanohablante: es una forma de expresión, enriquecida por la diversidad de dialectos que existen en los países donde se hablan, con lo que el idioma sufre modificaciones en el significado de distintas palabras y cambios en la tonalidades al hablar.

La importancia de celebrar el Dia del Idioma Español se explica en que cada vez son menos las personas que le rinden homenaje a sus formas de comunicación y el lenguaje, en ese sentido, cumple un gran papel.

¿Por qué se celebra el Día del idioma español cada 23 de abril?

La celebración del Día del Idioma Español tiene lugar cada 23 de abril en homenaje al aniversario de la muerte del gran genio de las letras españolas, Miguel de Cervantes, autor de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” , una de las más grandes obras de la lengua española. Este hito literario e histórico marcaría una fecha conmemorativa para las futuras generaciones desde su declaración oficial en 1946.

Casualmente, la fecha de su fallecimiento coincide con la del más prestigioso dramaturgo inglés, William Shakespeare. Esta es una curiosa conexión que comparte con el idioma anglosajón, que también se conmemora cada 23 de abril.

Miguel Cervantes | Foto: Wikipedia

Otros dos autores a los que se busca honrar con esta fecha especial son: Inca Garcilaso de la Vega y Vladimir Nabokov, quienes fallecieron en 1899.

¿Dónde radica la relevancia de esta efeméride? El Día del Idioma Español es una fecha importante en el calendario porque busca concientizar al mundo entero acerca de la historia, la cultura y el uso del español como idioma oficial.

Esta efeméride es reconocida por la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Esta institución valida oficialmente seis idiomas en los que se incluyen: árabe, inglés, chino, francés, ruso y español, este último tiene como día conmemorativo el 23 de abril.

El hecho que el español sea integrado a otros 5 idiomas oficiales se hace con el propósito de mantener una comunicación efectiva entre los países, un reconocimiento a su riqueza cultural y una forma de honrar la diversidad en el mundo.

La ONU promueve el uso del español a través de políticas y programas, con ello se compromete a alcanzar la inclusión y el diálogo intercultural con el objetivo de alcanzar un entendimiento global y como una forma empática de comprender al otro en su expresión más natural.

Cabe resaltar que con español no solo se refiere a la raíz y origen del país europeo, sino también a su extensión por el continente americano, enriqueciendo el idioma con el mestizaje, costumbres y la interculturalidad recogida en cada país americano quienes actualmente lo practican: Chile, Perú, Argentina, Panamá, México, Colombia, Venezuela y más.

Para todos los interesados en datos culturales, el 23 de abril también se celebra el día internacional de libro y el derecho de autor por la UNESCO. El origen de esta fecha es similar a la del idioma español y se debe en honor a tres grandes escritores de la historia: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. El propósito de esta efeméride es fomentar la lectura en la población mundial, dar a conocer la importancia de la labor de la industria editorial y conscientizar sobre la protección de los derechos de autor.