¿Por qué el 28 de septiembre se conmemora el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto?

Diversas fechas importantes son las que hoy se conmemoran a nivel mundial, pero pocas tan controversiales como aquella donde la libertad para decidir interrupción de embarazo es promovida por millones de mujeres a nivel mundial. Hace más de 30 años, el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto quedó instaurado oficialmente, y hoy continúa celebrándose en busca de lograr formalizar ese procedimiento llevado a cabo en varios países de manera clandestina todavía. Al respecto, te contamos en qué consiste, cuál es el origen como tal, y quién lo propuso para festejarse cada 28 de setiembre.

¿POR QUÉ EL DÍA POR LA DESPENALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL ABORTO SE CONMEMORA CADA 28 DE SETIEMBRE Y DESDE CUÁNDO?

A nivel mundial es un tema que genera controversia y por ende también polariza, y es que la interrupción de un embarazo representa el procedimiento mediante el cual la mujer decide no continuar con la gestación en sí producto de diversos motivos, siendo el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto la efemérides que precisamente tiene por objetivo su formalización como derecho humano.

Hoy miles de mujeres conmemoran a través de diversas actividades, entre ellas tradicionales marchas, este evento de cada 28 de setiembre cuyo origen nos remonta al V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en la ciudad argentina de San Bernardo, tal y como consta en documento oficial de 1990.

En dicha reunión del 22 de noviembre, la delegación brasileña fue aquella que propuso la fecha de celebración del llamado a partir de ese momento, Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe, y con ello el inicio de una verdadera revolución feminista enmarcada en movimientos masivos y campañas que todavía buscan lograr el acceso libre de las mujeres a una interrupción de embarazo legal, seguro y digno.

Cabe resaltar, que a partir de entonces han transcurrido más de 30 años, y países de Latinoamérica como México y Argentina ya establecen que dicha práctica inducida es legal y gratuito, así como lo regula la Ley 27.610 en el país hoy gobernado por Javier Milei desde el 24 de enero de 2021, permitiendo además que las mujeres ejerzan ese derecho “hasta la semana catorce inclusive sin tener que explicar los motivos de su decisión” y “cuando el embarazo es resultado de una violación”, por ejemplo.

¿POR QUÉ SE ELIGIÓ EL 28 DE SETIEMBRE COMO LA FECHA PARA CONMEMORAR EL DÍA POR LA DESPENALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL ABORTO?

La Declaración de San Bernardo publicada el 22 de noviembre de 1990 es recordada cada 28 de setiembre por haber sido el documento donde figuran descritas variadas consideraciones entorno a la interrupción de embarazo como derecho que millones de mujeres deberían ejercer si así lo contemplan.

Con respecto a la fecha conmemorativa del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, hoy recordamos que fue escogida y propuesta por delegación brasileña durante V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, y en honor a la denominada “libertad de vientres” resuelta en 1888.

CONSIDERACIONES POR LAS CUALES SE APROBÓ LA PROCLAMACIÓN DEL DÍA POR EL DERECHO AL ABORTO DE LAS MUJERES DE AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE SEGÚN FIGURA EN DECLARACIÓN DE SAN BERNARDO

Miles de mujeres mueren diariamente en América Latina y el Caribe a causa del aborto clandestino.

El aborto clandestino constituye la primera causa de muerte en las mujeres en edad reproductiva a nivel regional.