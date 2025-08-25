Las personas de la tercera edad cumplen un papel importante en nuestra sociedad, ya sea como padres, abuelos, trabajadores experimentados, entre otras facetas. Debido a su relevancia, este martes 26 de agosto se celebra el Día del Adulto Mayor en el Perú, fecha que conmemora a las personas que tienen desde 60 años a más con el propósito de mejorar su calidad de vida y generar la integración al desarrollo de su comunidad.

¿POR QUÉ SE FESTEJA EL DÍA DEL ADULTO MAYOR EL 26 DE AGOSTO Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA?

El origen de la fecha del Día del Adulto Mayor está relacionada a la muerte de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibras, quien falleció en Valencia (España) un 26 de agosto de 1897. La religiosa, que nació en 1843 en Aytona, Lérida (España), es considerada la patrona de la ancianidad.

Día del Adulto Mayor hoy, 26 de agosto

Santa Teresa dedicó su vida al cuidado de los adultos mayores, llegando a fundar la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A nivel internacional extendió su labor por varios países del continente europeo y americano recorriendo 103 asilos.

Debido a su destacada labor y a la importancia de los adultos mayores, desde hace diez años se celebra el Día del Adulto Mayor en el Perú. La festividad fue declarada y publicada oficialmente el 1 de octubre de 2013 en la Ley 30088, cuyo autor fue el exlegislador José Urquizo Maggia.

“Es importante que se reconozca mediante una ley la importancia del respeto a la dignidad de las personas adultas mayores a fin de seguir sensibilizando al Estado y la sociedad en su conjunto”, explicó Urquizo a la prensa en la época de la publicación de la ley.

FRASES POR EL DÍA DEL ADULTO MAYOR

Cada arruga cuenta una historia, cada cana es un logro. ¡Feliz día para ti, que has vivido y aprendido tanto!

Tu guía y consejo son pilares en nuestras vidas. En este día, te honramos y agradecemos.

Tus años son un testimonio de las historias vividas, las lecciones aprendidas y el amor compartido. ¡Eres un tesoro invaluable!

La vida te ha dotado de arrugas como medallas de honor por cada desafío superado. ¡Eres un verdadero héroe de la vida!

La edad es solo un número que no puede medir la grandeza de tu ser. ¡Feliz Día del Adulto Mayor!