El Día Internacional del Libro se conmemora cada 23 de abril en distintos países a nivel mundial como Perú, México, Argentina, España, entre otros. Aunque los primeros movimientos en pro de la literatura mundial aparecieron desde 1988, cuando la Unesco llevó a cabo un festejo referente a los libros, la fecha del Día del Libro se creó en 1995 por lo que a partir del año siguiente, en 1996, autores y lectores agendarían esta celebración como un evento para elogiar las grandes creaciones de la profesión.

DÍA DEL LIBRO: ¿CÓMO SE ESTABLECIÓ ESTA CELEBRACIÓN?

La Unesco (la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) propuso la celebración y también la lista de objetivos que la sustentan y apoyan: fomentar la lectura, difundir la industria editorial y promover la protección de la propiedad intelectual. Por lo tanto, no se trata solamente de enfocarse en la masificación de las historias, la festividad busca proteger los derechos de los autores.

Inca Garcilaso de la Vega

De esta manera, la institución notó que tres de sus más grandes representantes de la literatura como son William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega habían fallecido el 23 de abril. Aunque es importante señalar que la fecha de Shakespeare está marcada bajo el calendario juliano y que la de Miguel de Cervantes es en realidad el 22 de abril, pero su entierro fue un día después.

DÍA DEL LIBRO: ¿CUÁL ES LA TRADICIÓN INTERNACIONALMENTE?

La UNESCO, con la finalidad de sostener la tradición, tomó la decisión de que cada año una ciudad sería seleccionada como la capital mundial del libro. Por lo tanto, esto hace que las personas compren varios ejemplares y así sea accesible para todas las personas que residen en el lugar escogido.

Como se recuerda, la primera capital mundial del libro fue Madrid, ubicado en España, en el 2001. Después, en el 2002, fue Alejandría, ubicada en Egipto. Hasta la actualidad, los países de Latinoamérica que ya han sido seleccionados son Bogotá, Colombia, en 2007, Buenos Aires, Argentina, en 2011 y Guadalajara, en México, en 2022.

DÍA DEL LIBRO CON ORIGEN ESPAÑOL

Según la página web de National Geographic, fue el escritor valenciano Vicente Clavel el promotor de la propuesta ante la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923 para consagrar un día de cada año a celebrar la Fiesta del Libro. Tras dos años, Clavel argumentó su proposición en Cataluña y en Madrid.

No obstante, el 6 de febrero de 1926, el rey Alfonso XIII decidió aporbar y firmar el Real Decreto por el que se decretaba que el 7 de octubre de todos los años se conmemoraría el nacimiento de Cervantes con una fiesta dedicada al libro español a pesar que hay dudas sobre el nacimiento del maestro de las letras castellanas.