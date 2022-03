España se alista para celebrar este 19 de marzo el Día del Padre, fecha en la que se rinde un homenaje a todos los padres de familia, quienes suelen recibir un obsequio por parte de sus hijos y seres queridos.

Debido a que en otras naciones esta festividad se conmemora otro día, el tercer domingo de junio en la mayoría de los países iberoamericanos, te contamos por qué en la Madre Patria se celebra en dicha fecha.

DÍA DEL PADRE EN ESPAÑA: 19 DE MARZO

El Día del Padre en España es una tradición católica europea que se conmemora el 19 de marzo.

¿Cómo surgió el Día del Padre en España?

La idea de festejar cada de 19 de marzo el Día del Padre en España data de 1948 cuando la profesora Manuela Vicente Ferrero, conocida por su seudónimo literario ‘Nely’, atendió el pedido de los padres de familia, quienes le señalaron que al igual que las madres les gustaría celebrar su día.

Y no era para menos, pues el momento que se acercaba la festividad de las progenitoras, la docente elaboraba regalos con sus alumnas para entregárselas a quienes le dieron la vida, algo que también anhelaban ellos.

¿Por qué 19 de marzo?

Al considerar que los padres de familia tenían toda la razón, analizó y determinó que la fecha más adecuada para conmemorar su día debía ser el 19 de marzo, fecha que coincide con el Día de San José, la figura paternal de Jesús, al considerar como un modelo a seguir por ser cabeza de una familia cristiana, humilde y trabajadora.

Fue así que el 19 de marzo de 1948 se celebró el primer Día del Padre en España. En aquella ocasión se realizó una misa y un festival cultural que incluía poesías, bailes y teatro; además, entrega de obsequios elaborados por sus hijos.

¿El Día del Padre será festivo en España?

Este año 2022, el Día del Padre caerá un sábado y como se realizaban actividades dentro de los colegios, muchos se preguntan si habrá algo, sobre todo si será una fecha festiva en toda España.

Tomando en cuenta que el Día de San José no es uno de los ocho festivos nacionales del calendario laboral, sino que forma parte de las fechas consideradas “sustituibles”; es decir, cada territorio puede elegir libremente si se acoge o no, dicha celebración no será festiva en la Madre Patria, salvo en la Comunidad Valenciana, donde San José es patrono.

¿EN QUÉ OTROS PAÍSES SE CELEBRA EL DÍA DEL PADRE EL 19 DE MARZO?

Además de España, los países donde se festeja el Día del Padre son: Marruecos, Andorra, Bélgica, Bolivia, Croacia, Honduras, Italia, Liechtenstein, Mozambique, Portugal y Suiza.