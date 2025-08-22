Este 23 de agosto, además del Día del Internauta, se homenajea también el Día Internacional del Hashtag, una fecha que festeja el aniversario desde que en 2007 se utilizó el primer ‘hashtag’ de la historia en Twitter, hace ya 15 años.

¿Cuál es el origen del Día Internacional del Hashtag?

La idea de utilizar el símbolo de la almohadilla para organizar publicaciones relacionadas en redes sociales no existía hasta que el diseñador de producto y consultor de Internet Chris Messina lo propuso por primera vez el 23 de agosto de 2007.

Messina preguntó a sus seguidores de Twitter cómo se sentirían al usar la almohadilla para los grupos, y lo acompañó del primer ‘hashtag’ de la historia: #barcamp, concepto que en inglés significa reuniones para compartir y aprender en entornos abiertos.

¿Qué función cumplen los hashtag?

El uso de estas etiquetas, así como su alcance y su efectividad, no ha hecho más que crecer desde entonces. En todas las redes sociales, no solo en Twitter, los usuarios y marcas los utilizan para aumentar la interacción en una publicación, generar conciencia de marca o para mostrar apoyo a problemas sociales, entre otros motivos.

¿Cuáles son los hashtag más usados hasta el momento?

Según el informe Digital 2021 de Hootsuite y We Are Social, el hashtag más popular de todos los tiempos, al menos hasta el año pasado, en Instagram era #Love (amor, en inglés). Localizaron 2.000 millones publicaciones de la red social de fotografía con este hashtag.

El segundo hashtag más usado en la misma red social era #Instagood, que tiene más de 1.000 millones de publicaciones; mientras que el tercero es #Fashion, con más de 900 millones de ‘posts’.