Alianza Lima no pasa por su mejor momento en el ámbito futbolístico y tampoco en el área administrativa. Tras la salida del entrenador Guillermo “Chicho” Salas, el club anunció una nueva renuncia el pasado lunes 31 de julio. Se trata del doctor de la jefatura médica del plantel, Alejandro Mesarina, quien llevaba ejerciendo su función por segundo año consecutivo.

El especialista, que también formó parte del cuadro blanquiazul durante los años 2003 y 2007, confesó que su decisión se dio tras la rueda de prensa realizada por José Bellina, gerente deportivo del club. En dicha conferencia, el directivo habló sobre las lesiones que habían afectado al plantel profesional, un tema que llevó al doctor a presentar su renuncia. No obstante, cabe destacar que el profesional no partió del club a raíz de las declaraciones, sino por la acumulación de varios sucesos, según comentó él mismo.

¿Cuáles fueron las razones de la renuncia del doctor de Alianza Lima y por qué critica a la directiva del club?

Mesarina confesó que la primera irregularidad de la temporada sucedió entre las fechas de Navidad y Año Nuevo. En este periodo la dirigencia realizó algunas contrataciones para la temporada 2023, pero las pruebas físicas realizadas a los futbolistas no fueron supervisadas por él, debido a que estaba de viaje. Esta revelación las dio a conocer luego de las declaraciones de Bellina, quien aseguró que los refuerzos del club sí pasaron exámenes médicos rutinarios. El médico no lo desmintió, pero si enfatizó que no fueron de rigor como se acostumbra a realizarse en equipos “serios”.

“Los exámenes rutinarios son los que piden la Federación Peruana de Fútbol para inscribirlos; son de sangre, cardiología, pero los clubes serios van al médico de la institución y, obviamente, el especialista hace todos los exámenes de manera concienzuda, basado en los datos que la gerencia deportiva entrega sobre las lesiones antiguas de los jugadores, más aún si son grandes y de recorrido”, declaró en entrevista a un diario deportivo.

Otro punto que sumó a su renuncia fue el despido del entrenador Guillermo Salas y su comando técnico, sin que la directiva cuente con un plan B para reemplazarlo. Según informa Infobae, Mesarina considera que las decisiones de la directiva son muy “chicha”, debido a que sacan al técnico y a otros profesionales sin tener repuestos. El especialista sostiene que su postura como profesional no puede aceptar este tipo de informalidades.

Los futbolistas lesionados de Alianza Lima en la actualidad

El equipo “blanquiazul” ha sufrido una ola de lesiones a lo largo de la temporada y aunque esto no afectó su campaña del Torneo Apertura en la cual quedaron como ganadores, les ha pasado factura en el Torneo Clausura y podría afectarles en la definición por el título nacional. Entre los lesionados se encuentran el defensa Santiago García, el lateral Gino Peruzzi y el volante Andrés Andrade. Casualmente, los tres futbolistas tuvieron observaciones por parte del doctor, quien le comunicó al administrador en ese entonces.

Peruzzi estuvo ausente en 17 partidos, pero el médico declaró que fue honesto al confesar que tenía una lesión en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda. En el caso de García, el argentino tenía problemas en la pantorrilla y tobillo, pero ya se encontraba entrenando. Por otra parte, el colombiano Andrade, quien apareció contra Boys, se lesionó nuevamente y se perderá toda la temporada. A ellos se suma la ausencia de Cristian Benanvente, quien en la presente temporada no jugó un solo minuto y su lesión fue inesperada. “Estaba caminando en la cancha, yo estaba presente, se cayó al piso y se puso a gritar, nadie lo tocó”, declaró Mesarina.

A falta de doce fechas para culminar el Torneo Clausura, Alianza Lima se encuentra en la novena posición de la tabla y a cinco puntos de diferencia del líder, Sporting Cristal. A pesar de ello, en la tabla acumulada se mantiene en el primer lugar, solo con dos puntos de ventaja de los ‘rimenses’.