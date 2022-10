¿Por qué el lunes 10 de octubre es feriado en Argentina?

Este lunes la Argentina finalizará el feriado de fin de semana largo que empezó el viernes 7 de octubre, por lo que este 10 de octubre no habrá actividad debido a que se conmemorará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que cae el 12 pero fue trasladado de acuerdo con el Art. 6 de la Ley 27.399.

Es importante recordar que el feriado pasó al lunes 10. Asimismo, el 7 de octubre, en cambio, fue un día de descanso agregado por el Gobierno Nacional como puente. El fin es que en estos cuatro días aumente el turismo dentro del país.

¿EL LUNES 10 DE OCTUBRE ES FERIADO O DÍA NO LABORABLE?

De acuerdo con el calendario oficial de feriados de este año, este lunes 10 de octubre corresponde a un “feriado con fines turísticos” y no a un “día no laborable”, que usualmente deja la opción abierta para que los empleadores consideren ofrecer o no el día libre.

Esto se debe a que se trasladó el feriado del miércoles 12 por el día de la Diversidad Cultural al 10 de octubre y se añadió otro asueto para el viernes 7, con el objetivo de extender los días de descanso y recreación para fomentar el turismo nacional.

¿CÓMO COBRAR EL FERIADO LUNES 10 DE OCTUBRE EN ARGENTINA?

Este lunes la mayor parte de negocios y empresas se encontrarán totalmente cerradas. Los que abran sus puertas para atender al ´público tendrán que pagarle el doble a sus empleados de acuerdo con la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo en su ART 165, “serán feriados nacionales y días no laborables los establecidos en el régimen legal que los regule”. Por lo tanto, quienes tengan que trabajar tanto el viernes 7, como el lunes 10 cobrarán doble jornada por ser ambos feriado nacional.

¿CUÁNTOS FERIADOS QUEDAN EN ARGENTINA PARA EL 2022?

10 de octubre - Día del Respeto a la Diversidad Cultural

- Día del Respeto a la Diversidad Cultural 20 de noviembre - Día de la Soberanía Nacional

- Día de la Soberanía Nacional 8 de diciembre - Inmaculada Concepción de María

- Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre - Navidad

¿CUÁNTOS FINES DE SEMANAS LARGOS QUEDAN EN ARGENTINA ESTE 2022?

7 de octubre, feriado con fines turísticos: fin de semana largo del viernes 7 al lunes 10.

fin de semana largo del viernes 7 al lunes 10. 21 de noviembre , feriado con fines turísticos: fin de semana largo del sábado 19 al lunes 21.

, fin de semana largo del sábado 19 al lunes 21. 9 de diciembre, feriado con fines turísticos: fin de semana largo del jueves 8 al domingo 11.