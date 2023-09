Por qué el maíz morado peruano es furor en España, según video viral en TikTok

El maíz morado es considerado un ingrediente muy importante en la cocina peruana, pues con este producto se puede preparar mazamorra morada o la chicha morada. Este superalimento nacional es cultivado desde tiempos preincaicos y ha sido representado en diversas cerámicas de la Cultura Mochica, que datan de hace más de 2 mil 500 años.

TIKTOK: ¿POR QUÉ EL MAÍZ MORADO PERUANO FUE VIRAL EN REDES SOCIALES?

A pesar que ciertas personas indican que el maíz morado puede crecer solo en suelo peruano, este no es el caso de Sandra, una influencer española conocida en TikTok con el usuario de @veggiedritt, que tomó la decisión de sembrar maíz morado en su casa de Galicia, España. Aunque previamente los internautas le mencionaron que el maíz podría resultar con granos blancos, sin granos o no tendría la misma calidad y sabor.

Pese a las advertencias, Sandra y su madre cultivaron el maíz por varias semanas y cuando empezaron la cosecha de las mazorcas los resultados no fueron los esperados, pues ciertos maíces no crecieron de forma adecuada o le faltaban algunos granos, mientras que otros tenían granos diferentes, aunque sí tenían el color morado. Ante ello, la joven española comentó que quizás no era la estación adecuada para cosechar, ya que algunas mazorcas estaban verdes.

A su vez, en el video se observa que la joven cuenta con otro tipo de maíz morado, el rallado japonés. Al hacer la comparación con el maíz peruano, pudo ver que la planta del maíz japonés tomó su forma sin ningún problemas y que sus granos estaban en perfecto estado, a diferencia del maíz peruano.

Por último, Sandra reveló que su mamá no se quedó con los brazos cruzados y se subió a lo más alto de la planta de maíz peruano y pudo acceder a una mazorca en buen estado, muy pequeña y con los granos desiguales pero tenía mucha mejor apariencia que los demás, por lo que dijo que con ese producto esperaba preparar alguna receta peruana.

TIKTOK: ¿CÓMO REACCIONARON EN LAS REDES SOCIALES?

Debido al video que fue tendencia en las redes sociales, los internautas no tardaron en expresarse acerca de lo contecido, incluso hicieron un llamado al Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para hacer saber sobre la salida del producto nacional.

“¿Senasa, qué sucedió? ¿Senasa, permiten exportaciones así de fácil?”, “¿Qué pasó con Senasa? Parece que hablaron mucho”, “No crecerá porque las tierras de Perú tienen nutrientes que no se encuentran en otros países”, “El problema es el clima. Nuestros maíces morados en Perú son perfectos debido a nuestros microclimas únicos en el mundo”, escribieron algunos usuarios de TikTok.