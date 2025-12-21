El Ministerio de Salud (Minsa) oficializó recientemente una alerta amarilla en toda la red hospitalaria nacional desde el 20 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026. Mediante la Resolución Ministerial N.° 935-2025/MINSA, el Gobierno busca potenciar la capacidad de auxilio ante el aumento de emergencias que suelen ocurrir por las celebraciones de fin de año.

Esta disposición obliga a los centros médicos a optimizar sus recursos y vigilancia para garantizar una respuesta inmediata ante incidentes masivos o situaciones de riesgo. La medida no restringe los servicios habituales, pero pone al sistema sanitario en máxima atención. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE ESTA MEDIDA SANITARIA?

La razón principal es la gestión anticipada de riesgos. Según la normativa, la alerta se activa cuando existe información que advierte sobre la inminencia o alta probabilidad de emergencias. Durante este periodo, se prevé un incremento de accidentes de tránsito, lesiones por pirotecnia y cuadros de intoxicación debido a las festividades. En consecuencia, el sector salud debe:

Intensificar la vigilancia epidemiológica en todas las regiones.

Garantizar la disponibilidad inmediata de medicamentos y equipos críticos.

Reforzar las estrategias de autoprotección del personal y las instalaciones.

Organizar retenes y turnos de trabajo que aseguren cobertura total en emergencias.

(Foto: Captura/América Noticias)

¿SE VERÁN AFECTADAS LAS CITAS Y CIRUGÍAS PROGRAMADAS?

No existe motivo de alarma para los pacientes con atenciones ya establecidas. Según la normativa vigente, la operatividad del sistema de salud se mantendrá sin alteraciones en sus áreas administrativas y de consulta externa. El documento oficial aclara que: “Las atenciones médicas programadas, procedimientos quirúrgicos y exámenes auxiliares continuarán con su curso habitual”. Esto significa que, mientras las áreas de emergencia potencian su capacidad de respuesta, el resto del hospital seguirá funcionando bajo los cronogramas previamente pactados con los usuarios.

Foto: GEC. / SYSTEM

¿EXISTEN PROHIBICIONES PARA LAS FIESTAS POR LA GRIPE H2N3?

Pese a la detección de la influenza AH3N2 variante K, el Gobierno ha decidido no imponer restricciones a la libertad de reunión. Las autoridades explicaron que esta influenza no posee la peligrosidad del SARS-CoV-2.

Las autoridades confirmaron que los dos casos detectados en menores fueron controlados con éxito. Un vocero institucional señaló: “Se han dado de alta, ya están en su casa, no ha pasado a mayor riesgo”.

Por lo tanto, las familias peruanas podrán realizar sus eventos sociales, cenas y fiestas masivas sin impedimentos legales, siempre que se mantengan las medidas de prevención personal básicas, según informa Infobae.

Navidad (Foto: Getty)

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES NECESARIO EL USO DE MASCARILLAS?

El Ministerio de Salud ha sido enfático en que no regresará la obligatoriedad del cubrebocas en la vía pública. Sin embargo, para mitigar el impacto de virus estacionales, el Gobierno ha dejado recomendaciones específicas. “Estamos recomendando el uso de mascarillas, principalmente en las personas que tienen un cuadro respiratorio”, indicaron las autoridades. El uso de este accesorio queda limitado a:

Zonas internas de establecimientos médicos y centros de atención.

Personas que manifiesten síntomas de gripe o influenza.

Entornos cerrados donde se sospeche la presencia de virus respiratorios.

VÍDEO RECOMENDADO: