Estamos en la cuenta regresiva para el comienzo del Mundial 2026 a celebrarse en Estados Unidos, Mexico y Canadá. Por ese motivo, las distintas selecciones nacionales intensifican sus preparativos con la ilusión de conquistar el máximo trofeo del fútbol mundial. Tras un extenso proceso de eliminatorias que repartió los cupos para la cita planetaria, 48 equipos consiguieron su clasificación y fueron organizados en 12 grupos conformados por cuatro selecciones cada uno. El encuentro inaugural del torneo se llevará a cabo en el Estadio Azteca, ubicado en Mexico City, mientras que la gran final se disputará en el MetLife Stadium, en East Rutherford. De esta manera, millones de aficionados y medios deportivos alrededor del planeta centrarán su atención en el campeonato que definirá al sucesor de Argentina, vigente campeón del mundo. A continuación, conoce más detalles sobre esta esperada competencia internacional.

¿Por qué el Mundial 2026 será diferente a todos los anteriores? Una guía rápida y sencilla para entender el nuevo formato

Según información difundida por Hiraoka, el Consejo de la FIFA aprobó el nuevo formato de la FIFA World Cup, torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio y que contará con 12 grupos integrados por cuatro selecciones cada uno. Bajo este sistema de competencia, clasificarán a la siguiente ronda los dos mejores equipos de cada grupo, además de los ocho terceros con mejor rendimiento.

El certamen también tendrá un despliegue histórico de sedes, alcanzando un total de 16 ciudades anfitrionas. En ese contexto, United States será el país con mayor presencia organizativa al albergar 11 sedes, donde se presentarán varias de las máximas figuras del fútbol internacional junto a las selecciones participantes.

¿Qué debes saber sobre el precio de las entradas?

Respecto a la compra de entradas, la FIFA indicó que los aficionados interesados en obtener información sobre los boletos para la FIFA World Cup deberán registrarse previamente en el portal oficial del organismo. Para completar el proceso, será necesario ingresar datos personales como nombre, correo electrónico y el idioma de preferencia.

Una vez enviado el formulario de inscripción, los usuarios recibirán en su correo distintas actualizaciones y avisos relacionados con la venta de entradas para el torneo futbolístico más importante del planeta.

Sedes para el Mundial 2026

Sede México

Ciudad de México: Estadio Azteca

Estadio Azteca Guadalajara: Estadio Akron

Estadio Akron Monterrey: Estadio BBVA

Sede Canadá

Toronto: BMO Field

BMO Field Vancouver: BC Place

Sede Estados Unidos

Nueva York / Nueva Jersey: MetLife Stadium (Sede de la Final)

MetLife Stadium (Sede de la Final) Los Ángeles: SoFi Stadium

SoFi Stadium Dallas: AT&T Stadium (Ciudad con más partidos)

AT&T Stadium (Ciudad con más partidos) San Francisco / Santa Clara: Levi’s Stadium

Levi’s Stadium Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Mercedes-Benz Stadium Seattle: Lumen Field

Lumen Field Houston: NRG Stadium

NRG Stadium Filadelfia: Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field Miami: Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium Kansas City: Arrowhead Stadium

Arrowhead Stadium Boston: Gillette Stadium