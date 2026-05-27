Por Kenyi Peña Andrade

Estamos en la cuenta regresiva para el comienzo del Mundial 2026 a celebrarse en Estados Unidos, Mexico y Canadá. Por ese motivo, las distintas selecciones nacionales intensifican sus preparativos con la ilusión de conquistar el máximo trofeo del fútbol mundial. Tras un extenso proceso de eliminatorias que repartió los cupos para la cita planetaria, 48 equipos consiguieron su clasificación y fueron organizados en 12 grupos conformados por cuatro selecciones cada uno. El encuentro inaugural del torneo se llevará a cabo en el Estadio Azteca, ubicado en Mexico City, mientras que la gran final se disputará en el MetLife Stadium, en East Rutherford. De esta manera, millones de aficionados y medios deportivos alrededor del planeta centrarán su atención en el campeonato que definirá al sucesor de Argentina, vigente campeón del mundo. A continuación, conoce más detalles sobre esta esperada competencia internacional.