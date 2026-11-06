Jorge Mario Bergoglio dejó Argentina en 2013 para asumir el pontificado, pero nunca regresó como papa. Un testimonio de un antiguo funcionario del Vaticano reveló que llegó a contemplar una visita que incluía varias regiones de su país natal.
Jorge Mario Bergoglio dejó Argentina en 2013 para asumir el pontificado, pero nunca regresó como papa. Un testimonio de un antiguo funcionario del Vaticano reveló que llegó a contemplar una visita que incluía varias regiones de su país natal.
/ Vatican News
Por Redacción EC

La próxima visita del papa León XIV a Argentina vuelve a poner sobre la mesa una de las preguntas que acompañaron los doce años de pontificado de Francisco: ¿por qué nunca regresó a su tierra natal? Una nueva revelación de Guzmán Carriquiry, exsecretario de la Pontificia Comisión para América Latina y antiguo funcionario de la Santa Sede, aportó detalles sobre un viaje que Jorge Mario Bergoglio habría estado dispuesto a realizar durante la última etapa de su vida. La propuesta contemplaba destinos del interior argentino, pero nunca llegó a concretarse.

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