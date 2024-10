Aproximadamente hace dos meses, Gianfranco Pérez y John Tirado decidieron iniciar un nuevo proyecto digital con su podcast ‘Puro Floro’ por medio de la plataforma de Agranda TV, donde analizan y revelan situaciones del mundo de la farándula. No obstante, los reporteros de ‘Magaly TV La Firme’ anunciaron que dentro de poco dejará de emitirse, generando la sorpresa de sus seguidores, aunque confesaron que cuentan con diversas propuestas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ GIANFRANCO PÉREZ Y JOHN TIRADO ANUNCIARON EL FIN DE SU PODCAST?

En la última edición de ‘Puro Floro’, los presentadores del espacio Gianfranco Pérez y John Tirado afirmaron, para sorpresa de sus fanáticos, que su podcast llegará a su fin el próximo domingo 20 de octubre o incluso días antes, lo cual dependería de algunas circunstancias durante estas semanas. “Lamentablemente, el proyecto llega a su fin. ‘Puro Floro’ ya no seguirá en el aire. El 20 es la fecha, pero si el señor Giancarlo Granda nos lo permite, podríamos finalizarlo el 18″, comunicó Pérez.

Los reporteros de Magaly Medina anunciaron el fin del podcast 'Puro Floro' el próximo 20 de octubre. Foto: Captura

Asimismo, el reportero de Magaly Medina sostuvo que la falta de recursos financieros fue el motivo para que el proyecto no continúe. Por su parte, Tirado no desaprovechó el momento para referirse sobre el tema. “Este es un asunto serio. La gente espera que hablemos de chismes, pero el programa ha cambiado. Nos hemos convertido en lo que prometimos nunca ser, en los payasos de la noche”, precisó.

En esa misma línea, durante una transmisión en vivo en TikTok, el periodista confesó que vienen teniendo varias propuestas que les permita seguir con el formato, pero una de ellas le llamó la atención y fue el canal de YouTube de Carlos Orozco.

“Dentro de las opciones, la que más nos llama la atención es la de Orozco. Hemos recibido otras dos propuestas, pero él es el líder en streaming. Queremos ir para allá, aunque no depende solo de nosotros”, reveló Tirado.

¿POR QUÉ CARLOS VÍLCHEZ NUNCA PUDO SER AMPAYADO, SEGÚN LOS ‘URRACOS’ DE MAGALY MEDINA?

Hace poco, John Tirado y Giancarlo Perez, reporteros de ‘Magaly TV La Firme’, estuvieron como invitados en el programa OUKE que se transmite por YouTube para contar detalles sobre el espectáculo peruano, comentando cada uno los ampayes que más causaron impacto en la televisión. Sin embargo, uno de los ‘urracos’ se atrevió a revelar una anécdota de Carlos Vílchez cuando estuvo a poco de ser captado por las cámaras de la pelirroja.

“Una vez me dijo que casi lo ampayaban. (...). Agarró y me comentó que estaba en el Westin, que se había hospedado con una muchacha. Él dice que los investigadores de Magaly, hace mucho tiempo, lo estaban buscando. (...). Me contó que le tocó la puerta, el de seguridad y le dijo: ‘Las cámaras de Magaly están abajo, el carro está abajo’ y él respondió: ‘No, sobrino, ¿Qué hago?’. El de seguridad le ofreció su ropa, se la cambió, se fue en el carro de seguridad y dejó su auto estacionado tres días allí”, narró Pérez.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA RECRIMINÓ A SU REPORTERO EN VIVO?

El pasado jueves 26 de septiembre, Magaly Medina enlazó en vivo con su reportero Gianfranco Pérez desde los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Lima Este en San Juan de Lurigancho para informar acerca del caso Cristian Martínez, primo de Jefferson Farfán, quien ha sido acusado de abusar sexualmente a una joven de 19 años. Mientras el reportero se encontraba brindando detalles sobre este delicado tema, la pelirroja se malhumoró por una información errónea que dio Pérez.

El comunicador dijo que “el juez todavía no habría encontrado suficientes pruebas” en el caso de ‘Cri Cri’ y los 9 meses de prisión preventiva. De esta manera, tras haber escuchado las declaraciones del abogado del acusado, la figura de ATV le llamó la atención públicamente ya que no podría estar mal informando al público y le sugirió que a la próxima sea más cuidadoso con su reporte.

“El abogado no está diciendo que el juez no encontró pruebas suficientes, sino que mañana (viernes 27) se decidirá si la solicitud de la Fiscalía es fundada o infundada. Me parece que estás siendo bien ligero en tu apreciación y nos estás mal informando a todos. Parece que no entendiste bien lo que te quiso decir el otro abogado. Eso no es cierto, estás adelantando una opinión que no es así, no sé donde has escuchado eso”, sostuvo Medina, quien se mostró muy ofuscada.