El reality ‘La Prisión de Destino 2’, a cargo del influencer dominicano Danny Pérez, llegó a su fin de manera inesperada mientras se grababa en Miami y tenía entre sus participantes a los peruanos Samahara Lobatón y Youna. La producción, que había reunido a diversas figuras internacionales, fue suspendida de forma definitiva luego de que surgiera una situación que generó preocupación entre sus responsables y puso en duda la continuidad del programa. El propio organizador confirmó la decisión y explicó públicamente las razones que lo llevaron a detener el proyecto, además de referirse a las consecuencias que esta medida tendría para el elenco y la producción. A continuación, te contamos qué ocurrió y cuál fue el motivo que llevó al reality a quedar fuera del aire en Estados Unidos.

¿POR QUÉ FUE CANCELADA ‘LA PRISIÓN DE DESTINO 2’?

La segunda temporada llegó a su fin después de que varias denuncias anónimas generaran presión. Según Danny Pérez, conocido como Destino Positivo, los reclamos advertían sobre una supuesta presencia de participantes con una situación migratoria irregular. El empresario negó esa versión y sostuvo que no existía ninguna infracción migratoria entre el elenco.

“Nadie estaba indocumentado. Hay personas que estaban en proceso, con parol, asilo, esperando un trámite”, afirmó. Pese a ello, decidió suspender la transmisión para reducir riesgos y evitar consecuencias para los concursantes, según informa Infobae.

'Destino', dueño del reality 'La Prisión de Destino 2', revela por qué llegó a su fin el programa.

¿ICE INTERVINO EN LAS INSTALACIONES DEL REALITY?

Pérez aseguró que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) no acudieron al lugar donde estaba el programa. Según su versión, la cancelación no ocurrió después de una redada ni de una intervención oficial en las instalaciones.

El productor explicó que prefirió actuar antes de una situación que pudiera afectar a participantes con trámites pendientes. “Yo me hubiese sentido mal, pésimo, si a cualquiera de los muchachos me lo sacan del estudio esposado, me lo meten a la cárcel”, manifestó.

¿CUÁNTO DINERO PERDIÓ LA PRODUCCIÓN TRAS LA CANCELACIÓN?

El cierre también significó un golpe económico. Pérez calculó que la pérdida podría encontrarse entre 300.000 y 400.000 dólares, aunque dijo no conocer todavía el monto definitivo. A pesar de ese impacto, sostuvo que proteger a los influencers tenía más importancia que continuar.

También mencionó a Media PRO, empresa del proyecto, y señaló que una compañía de esa magnitud debía evitar cualquier conflicto que derivara en demandas. “Una empresa tan grande como Media Pro no puede tener ningún tipo de problema”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO DANNY PÉREZ SOBRE EL FUTURO DEL PROYECTO?

El dominicano confirmó que ‘La Prisión de Destino 2’ no continuará y anunció que seguirá trabajando en nuevos proyectos. Pérez relató que el caso le generó una fuerte carga emocional y le dijo a su esposa que no podía soportar el estrés.

También insinuó que pudo existir una traición en su entorno, sin señalar responsables concretos. “No culpo a nadie”, expresó. En cambio, aseguró que este episodio lo impulsa: “Ahora me voy a levantar más fuerte, voy a venir más fuerte que nunca”.

VÍDEO RECOMENDADO: