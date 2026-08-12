El fenómeno global en el que se convirtió la serie “Wednesday” marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento contemporáneo. Sin embargo, para su protagonista, Jenna Ortega, el camino hacia el éxito masivo no estuvo libre de dudas, altibajos físicos y una enorme presión mediática. En una reciente y reveladora entrevista, la actriz repasó los hitos de su carrera, revelando aspectos poco conocidos de su rutina en el set y cómo gestionó el impacto de la fama.

El pánico tras el éxito de “Wednesday” y la fama repentina

A pesar de que hoy en día es considerada una de las actrices más cotizadas de Hollywood, la intérprete confesó que llegó a pensar que la serie de Netflix arruinaría su carrera. Tras meses de rodaje en Rumanía bajo una atmósfera que a los actores les parecía casi de producción pequeña, el choque con la realidad fue brutal.

Ortega reveló que, tras ver parte del primer episodio, sufrió un colapso emocional al no saber cómo reaccionaría el público. Sin embargo, el impacto fue inmediato y abrumador: apenas dos días después del estreno, mientras caminaba en ropa deportiva y sin maquillaje, fue perseguida por fanáticos. Pocas semanas después, en la Comic-Con de Brasil, experimentó eventos donde la histeria colectiva era tal que sentía “un terremoto en el edificio”.

Los sacrificios físicos en el set: Alimentación y exigencia

Dentro de sus confesiones más impactantes sobre sus inicios y sus primeros días en la industria, Ortega abordó los errores de principiante que cometía por su nivel de compromiso. La actriz reveló que, durante sus primeros años de trabajo cuando era niña, su nivel de autoexigencia era extremo para no entorpecer el trabajo del equipo.

Admitió que podía pasar jornadas enteras de filmación sin comer ni beber agua, rechazando cualquier descanso o sorbo de hidratación con tal de no estorbar ni interrumpir la producción. Aunque en su momento lo veía como muestra de profesionalismo y gratitud por estar en un set, hoy reconoce que el no cuidar su alimentación ni sus necesidades físicas básicas fue un error de novata que afectaba su bienestar personal.

La confianza de Tim Burton y el salto a “Beetlejuice”

Una de las claves en la evolución artística de Jenna fue su colaboración con el aclamado director Tim Burton. La actriz compartió que al principio la falta de indicaciones directas (notes) por parte del director le generó una profunda ansiedad, dudando de si su trabajo estaba a la altura de lo esperado.

Sin embargo, con el tiempo comprendió que el silencio de Burton era una muestra de confianza ciega en sus instintos creativos. Esta química de trabajo se consolidó al punto de que el propio Burton le entregó en mano el guion de la secuela de Beetlejuice en su propia casa, sumándola formalmente a un universo cinematográfico icónico sin necesidad de audiciones previas.

Audiciones con mentiras y anécdotas en la industria

Con un toque de humor, la actriz también desmitificó el camino de los niños actores en Hollywood:

Las mentiras en los castings: Confesó que de niña mentía constantemente en las audiciones, asegurando que era una “prodigio” en artes marciales, música o que tenía la experiencia de vida de una mujer de 50 años con tal de obtener los papeles.

Confesó que de niña mentía constantemente en las audiciones, asegurando que era una “prodigio” en artes marciales, música o que tenía la experiencia de vida de una mujer de 50 años con tal de obtener los papeles. Proyectos recientes y versatilidad: Detalló lo divertido y caótico que fue filmar el video musical Taste junto a Sabrina Carpenter, una producción improvisada a pocos días del rodaje que incluyó escenas camp con motosierras y un “carrusel” de besos sin ensayo previo.

Detalló lo divertido y caótico que fue filmar el video musical Taste junto a Sabrina Carpenter, una producción improvisada a pocos días del rodaje que incluyó escenas camp con motosierras y un “carrusel” de besos sin ensayo previo. Dinámica con sus colegas: Habló de su estrecha amistad con Maddie Ziegler (The Fallout), elogió el aura de “estrella de cine” de Glen Powell y bromeó sobre la insistencia de Paul Rudd para que todos visiten su amada Kansas City.

El regreso de Jenna Ortega a los primeros planos mediáticos no solo reafirma su talento frente a la cámara, sino también su honestidad para hablar sobre la salud física, la nutrición en los sets y la salud mental dentro de una industria exigente. Con una visión mucho más madura sobre el autocuidado y proyectos cada vez más ambiciosos, la actriz continúa afianzando su posición como uno de los rostros fundamentales del cine y la televisión actual.