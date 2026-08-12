Desmayos, días sin comer en el set y el pánico al éxito: Jenna Ortega repasa los momentos más oscuros y determinantes de su carrera antes de convertirse en el nuevo rostro de Hollywood. (Foto: Esquire)
Desmayos, días sin comer en el set y el pánico al éxito: Jenna Ortega repasa los momentos más oscuros y determinantes de su carrera antes de convertirse en el nuevo rostro de Hollywood. (Foto: Esquire)
Por Paolo Valdivia

El fenómeno global en el que se convirtió la serie “Wednesday” marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento contemporáneo. Sin embargo, para su protagonista, Jenna Ortega, el camino hacia el éxito masivo no estuvo libre de dudas, altibajos físicos y una enorme presión mediática. En una reciente y reveladora entrevista, la actriz repasó los hitos de su carrera, revelando aspectos poco conocidos de su rutina en el set y cómo gestionó el impacto de la fama.

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