Alianza Lima comenzó con el pie derecho el Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo venció 3-2 a César Vallejo en Trujillo y se llevó una victoria importante en sus aspiraciones de ganar la segunda competencia del año. Sin embargo, Coki Gonzales, periodista de Latina, reveló que en el cuadro blanquiazul están “desesperados” por contratar un nuevo atacante. Aquí te contaremos muchos más detalles.

¿Por qué en Alianza Lima están “desesperados” por contratar un delantero? Esto contó Coki Gonzáles sobre el estado de Waterman y Sabbag

“Lo cierto es que en Alianza Lima hay una preocupación muy grande por el puesto de delantero por una razón bastante, bastante importante. La lesión muscular de Waterman es más complicada de lo que pensaban en Alianza Lima y de lo que pensaron en la selección panameña. Es bien complicada en la parte posterior, incluso, por lo que me venían comentando, con algún problema en la inserción al glúteo. Es una lesión que va a demorar más de lo que pensaban”, empezó diciendo Coki en su programa de YouTube.

Luego, el periodista también hizo hincapié en el estado físico de Pablo Sabbag. “Y la situación de Sabbag es más preocupante de o que se esperaba, porque la situación de Pablo Sabbag revela una lesión crónica en el tobillo”.

¿Qué más dijo Coki Gonzales sobre Pablo Sabbag?

Eso sí, el periodista dejó en claro que Sabbag sí puede jugar, pero no ser exigido como se debe. “No es que le impide jugar, no es que le vaya obligar a retirarse del fútbol, no, pero, al menos en el corto plazo, Pablo Sabbag no va a estar el 100%. Hoy Sabbag no está para jugar 90 minutos de la más alta competencia. Y, por esa razón, en Alianza están desesperados por encontrar un delantero”.

Cuándo se juega el clásico en el Torneo Clausura 2024

El duelo más encarnizado e importante y tradicional del fútbol peruano es aquel protagonizado por Universitario y Alianza Lima, dos de los equipos populares que así como en el Apertura, jugarán el ‘clásico’ durante la fecha 3 de un Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto que también cuenta con programación definida.

Ahora los ‘merengues’ recibirán al cuadro ‘íntimo’ en el Estadio Monumental, recordando el 1-1 válido por la final de ida del último certamen, y también el reciente 0-1 con gol de Andy Polo.

Según la LFP, el segundo ‘clásico’ del fútbol peruano en 2024 se disputará este viernes 26 de julio a partir de las 8.30 de la noche, y luego de tan transcendental choque, Alianza Lima, por ejemplo, será local recibiendo a Unión Comercio, mientras Universitario viajará a Arequipa para enfrentar a FBC Melgar.

Cuáles fueron los resultados de la primera jornada del Clausura 2024 de la Liga 1

Unión Comercio 1-2 Los Chankas

ADT 3-1 Sporting Cristal

Deportivo Garcilaso 1-0 UTC

Comerciantes Unidos 1-2 Cienciano

César Vallejo 2-3 Alianza Lima

Universitario 6-0 Carlos A. Mannucci

Alianza Atlético 0-0 Atlético Grau

Sport Boys 2-1 Sport Huancayo

Cusco FC 0-3 Melgar

Cuál es la programación de la fecha 2 del Clausura

Viernes 19 de julio

13:00 UTC vs. Cusco FC15:15 Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso

Sábado 20 de julio

13:00 Los Chankas vs. Comerciantes Unidos15:15 Melgar vs. César Vallejo19:00 Alianza Lima vs. Alianza Atlético

Domingo 21 de julio

13:00 Atlético Grau vs. Universitario

15:00 Mannucci vs. Unión Comercio

15:30 Sporting Cristal vs. Sport Boys

18:00 Cienciano vs. ADT