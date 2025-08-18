El empleo a nivel global puede manifestarse de diversas formas, sin embargo una situación muy particular ocurre en China donde los propios jóvenes vienen llevando a cabo inversión para aparentar que laboran de manera formal. Hoy precisamente llama la atención sobre dicho territorio asiático, la aparición de empresas que ofrecen ‘trabajo simulado’, y en ese sentido permiten que algunas personas tengan la chance de hasta fingir la realización de ciertas funciones mientras el contexto coyuntural revela desaceleración de la economía.

A diario se reporta que la tasa de desempleo alcanza niveles preocupantes en países incluso calificados como potencias mundiales, siendo ahora la nación mencionada aquella cuyo hecho curioso revela hasta qué punto ha llegado ese tipo de población para también sentirse ciertamente útiles.

De acuerdo a lo reportado por la BBC y asimismo el South China Morning Post, los jóvenes sin empleo del país asiático vienen recurriendo a esas empresas que ofrecen espacios de oficina compartidos por un valor de 4 dólares diarios, y en esa línea también las típicas entrevistas laborales que podríamos reconocer como verdaderas.

Con respecto a las áreas donde aparentemente los ‘trabajadores’ llevan a cabo sus tareas diarias, resulta importante destacar que éstas figuran completamente funcionales, es decir, equipadas con computadoras y acceso a Internet, salas de reuniones, entre otros ambientes, mientras hasta pagando $7, las personas interesadas tienen la chance de recibir almuerzos, bebidas y refrigerios.

El desempleo en China ha originado que hoy se vuelva tendencia el servicio donde los jóvenes pueden simular la realización de funciones propias de oficina. (Fuente: BBC)

Según la información compartida, todo reflejaría una situación laboral muy normal, sin embargo lo cierto es que los jóvenes chinos sobre todo, hacen uso de este servicio a fin de demostrarle a sus padres, por ejemplo, que efectivamente cuentan con empleo formal, y así sustentan los gastos realizados de manera diaria.

A propósito de la tendencia entorno al denominado ‘trabajo simulado’, la BBC da a conocer la historia de Shui Zhou, quien con 30 años a cuestas fracasó emprendiendo, y desde abril 2025 decidió recurrir a Pretend To Work Company pagando 30 yuanes (4,20 dólares).

“Es como si estuviéramos trabajando juntos como un grupo”, refiere el ciudadano chino consultado al respecto, y entorno a la cantidad de personas que lo acompañan en oficina simulando que laboran, mientras Chen Yingjian como propietario de una de esas empresas ubicadas en la ciudad de Hangzhou, ha determinado el siguiente listado de normas y/o códigos de conducta para fortalecer el servicio brindado: