El Gobierno de Perú anunció que este viernes 28 de abril será día no laborable en todo el país, algo que puede ser aprovechado por toda la fuerza trabajadora de la nación para tomarse un respiro. Sin embargo, este importante día no podrá ser disfrutado por todos ya que cuenta con algunas medidas que a continuación en esta nota te contaremos, entre otros datos relacionados al tema.

POR QUÉ ES DÍA NO LABORABLE EL VIERNES 28 DE ABRIL EN EL PERÚ

Según la información que se ha compartido en diversos medios de comunicación y en las plataformas oficiales del Gobierno de Perú, el viernes 28 de abril es un día no laborable debido a que así lo ejecutó la presidenta peruana Dina Boluarte.

La finalidad de que el viernes 28 de abril sea un día no laborable responde a la necesidad de que las personas, sean peruanos o extranjeros, puedan aprovechar este día para realizar turismo interno.

El hecho de que el viernes 28 de abril sea un día no laborable significa, en pocas palabras, que los trabajadores del sector público cuenten con descanso de manera obligatoria, pero será considerado día recuperable estas horas en otra fecha.

Por otro lado, en relación a los trabajadores del sector privado, el descanso es opcional, pues solo tendrá libre ese día siempre y cuando haya una negociación entre el empleado y el empleador.

Otra de las dudas más frecuentes sobre el aviso de que el viernes 28 de abril será un día no laborable está relacionado al pago de este día. Sobre esta interrogante, aquellos que trabajen los días no laborables, como es el caso de este 28 de abril, no reciben un triple pago ya que durante estas fechas establecidas por el Estado no son considerados como feriados.

DÍAS NO LABORABLES EN EL PERÚ ESTE 2023

El Gobierno durante este año decretó siete días no laborables en el país. Por consiguiente, este próximo viernes 28 de abril será una gran oportunidad para que los ciudadanos disfruten en viajar o descansar. A continuación, los días festivos que restan durante este año:

Viernes 30 de junio

Jueves 27 de julio

Lunes 9 de octubre

Jueves 7 de diciembre

Martes 26 de diciembre

PRÓXIMOS FERIADOS EN EL PERÚ 2023