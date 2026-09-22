Arnold Schwarzenegger, uno de los artistas de Hollywood más reconocidos a nivel mundial, inició su trayectoria como fisicoculturista y actor, alcanzando reconocimiento internacional gracias a las películas como ‘Conan the Barbarian’ y ‘The Terminator’. Posteriormente, incursionó en la política y fue gobernador de California entre 2003 y 2011, tras ser elegido como candidato del Partido Republicano. De hecho, uno de los aspectos que más llamó la atención durante su gestión fue la promoción de políticas orientadas a proteger los bosques y los ecosistemas naturales del país. En ese sentido, más allá de su trayectoria política, el estadounidense cedió 16 hectáreas con el objetivo de contribuir a completar un sendero en Los Ángeles. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ ARNOLD SCHWARZENEGGER DONÓ 16 HECTÁREAS EN CALIFORNIA?

En California, los recursos públicos destinados a la conservación de las reservas naturales suelen ser limitados. En este contexto, las donaciones privadas contribuyen al financiamiento y preservación de estos espacios y ecosistemas. Por ello, tras la cesión de las 16 hectáreas por parte de Arnold Schwarzenegger y Betty Weider al Área Recreativa de las Montañas de Santa Mónica en 2016, se generó un ahorro de US$500.000. Estos recursos posteriormente facilitaron la adquisición de un campo de golf y contribuyeron a completar el 60 % del sendero Backbone.

En cuanto al sendero Backbone recorre una de las áreas naturales mejor conservadas del sur de California, con chaparrales, bosques de robles y formaciones rocosas. La entrega de estos campos por parte del actor de Hollywood permitió ampliar el acceso a una zona cercana al Pacífico, con vistas a la costa, las colinas y una variada fauna nativa. Por su parte, el superintendente del Área Recreativa Nacional de Santa Mónica, David Szymanski, destacó que esta trocha es fruto de cuatro décadas de trabajo conjunto. Y es que, una vez culminado, integrará una red de 800 kilómetros que conectará a los habitantes de Los Ángeles y Ventura con diversos espacios públicos, conforme comparte La Razón.

EL ESTILO DE VIDA DE ARNOLD SCHWARZENEGGER A SUS 79 AÑOS

Arnold Schwarzenegger afirmó que la mejor forma de preservar la independencia y la calidad de vida durante la vejez es mantenerse físicamente activo. En una columna publicada el 19 de julio de 2026 en Newsweek, el exfisicoculturista señaló que el verdadero desafío consiste en no permitir que el paso de los años conduzca al sedentarismo. En ese sentido, aseguró que la constancia es más importante que la perfección y sostuvo que, en ocasiones, el simple hecho de entrenar ya representa un logro. Su mensaje pone énfasis en la importancia de seguir en movimiento sin importar la edad.

El actor recordó que, durante su etapa como competidor, asociaba el éxito con levantar el mayor peso posible y entrenar con máxima intensidad, una filosofía que lo llevó a conquistar trece títulos mundiales. No obstante, explicó que con el paso del tiempo transformó esa visión y comenzó a priorizar la recuperación, la adaptación del cuerpo y el ejercicio constante. Según indicó Newsweek, estos principios se han convertido en la base de su estilo de vida actual y en el consejo que comparte para promover un envejecimiento saludable.