¿Por qué es mejor caminar sobre la arena húmeda de la playa cuando tienes 40,50 o 60 años? Esto explica un preparador físico | Foto: Pexels
¿Por qué es mejor caminar sobre la arena húmeda de la playa cuando tienes 40,50 o 60 años? Esto explica un preparador físico | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Durante la temporada de verano, caminar por la playa es una de las actividades favoritas de quienes buscan relajarse, disfrutar del mar o mantenerse activos durante sus vacaciones. Aunque parece una práctica sencilla que cualquiera puede realizar sin inconvenientes, la superficie sobre la que caminas puede marcar una gran diferencia, sobre todo si tienes 40, 50 o 60 años. De hecho, un preparador físico recomienda prestar atención al tipo de arena que se elige, ya que una opción puede ofrecer más estabilidad y reducir el riesgo de molestias o lesiones. Además, esta actividad puede ayudar a incrementar el gasto de energía y aportar otros beneficios cuando se realiza de la manera correcta. Por ello, conoce por qué la arena húmeda es la alternativa más recomendable, cuánto tiempo se aconseja caminar y qué precauciones debes tomar para aprovechar al máximo este ejercicio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.