Gran preocupación viene generando a millones de personas el hecho de que varios autos modernos ya no tengan estaciones de radio AM y solo mantengan las FM, algo que no solo tiene que ver con gustos y preferencias musicales, sino también que arraiga un tema cultural muy marcado, especialmente en Argentina. ¿Por qué ya no llama la atención este tipo de frecuencia? En esta nota te lo contamos.

POR QUÉ LA RADIO AM ESTÁ DESAPARECIENDO EN LOS AUTOS

Según plataformas digitales, quienes deseen escuchar radio, cada vez optan más por las emisoras de FM, y esto es por culpa de interferencias que la “vida moderna” genera con tanta electrónica en las ciudades, y que hacen ya inaudibles o muy molestas las estaciones de radio AM.

Es por ello que varios modelos nuevos de automóviles que proceden de Europa ya no tienen en sus opciones de audio la posibilidad de escuchar radio AM, algo que viene preocupando a varias personas del mundo, entre ellos, los argentinos.

Y es que en Argentina esa es una situación que para muchos es un verdadero problema, porque escuchar radio AM ya es algo cultural que aún perdura, especialmente en situaciones como la actual de un Mundial de Futbol, donde reemplazar una radio AM por una App de esa misma radio en el teléfono, tiene un “delay” que puede ir desde los 30 segundos a más de un minuto.

Sin lugar a dudas perder las radios AM implica aislar a muchos usuarios y a miles de pobladores que solo encuentran en esos equipos, muchas veces heredados de sus padres o abuelos, una forma de mantener el contacto con el resto del mundo. En foros se recomienda no quítales eso, pero la tecnología avanza y con ella la vida.

QUÉ ES LA FRECUENCIA AM

La radio AM es un medio de radiocomunicación que se transmite con amplitud modulada (AM). El término también se refiere al receptor que permite escuchar las emisiones.

La radio AM ofrece más cobertura que la radio FM, aunque con ancho de banda más reducido. Se usa sobre todo en la banda de 153 kHz a 30 MHz e incluye las bandas de onda larga (153 kHz a 281 kHz), de onda media (520 kHz a 1710 kHz) y de onda corta (1705 kHz a 30 MHz).

La amplitud modulada es el cambio de amplitud de una señal eléctrica de alta frecuencia (HF) modulada por una señal eléctrica de baja frecuencia (BF), como resultado se obtiene: la frecuencia portadora de RF más las dos bandas laterales (superior e inferior) que llevan la información de audio.

QUÉ ES LA FRENCUENCIA FM

La frecuencia FM es una técnica de modulación angular que permite transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. En aplicaciones analógicas, la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora. Se puede enviar datos digitales por el desplazamiento de la onda de frecuencia entre un conjunto de valores discretos, modulación conocida como modulación por desplazamiento de frecuencia.

La modulación de frecuencia se usa comúnmente en la banda de muy alta frecuencia para radiodifusión de la música y el habla y de audio en televisión analógica. Se utiliza una transmisión de banda estrecha para comunicaciones de voz en la radio de dos vías, a diferencia del tipo que se usa en la radiodifusión comercial FM que se llama FM de banda ancha. Además, se utiliza para enviar señales al espacio.

La modulación de frecuencia también se utiliza en las frecuencias de audio para sintetizar sonido. Esta técnica, conocida como síntesis FM, fue popularizada en los inicios de los sintetizadores digitales y se convirtió en una característica estándar para varias generaciones de tarjetas de sonido de computadoras personales.

RADIO AM VS LA RADIO FM

La radio con amplitud modulada podría permitir una calidad de recepción similar a la radio con frecuencia modulada, incluso en estéreo, es el caso por ejemplo de la sub-portadora de sonido de televisión modulada en AM. Hay que recordar que la señal de vídeo está modulada en AM en todas las normas de TV analógica.

Sin embargo, en la radiodifusión, la anchura del espectro de la señal modulada es el doble de la frecuencia más alta presente en la señal de modulación, el ancho de banda de la señal de audio de 4,5 kHz o menos. La calidad de las emisiones de radio AM en muchos estándares “hi” es vis-à-vis al ancho de banda.

Además, la radio AM se escucha a distancias donde las distorsiones de propagación son importantes, lo cual también degrada la calidad.

Estos defectos se eliminan en la radio FM: es suficiente asignar a cada canal un ancho de banda de 150 kHz en ondas métricas y las emisiones se escuchan en difusión directa.

A diferencia de la FM, la Radio AM ocupa solo un espectro limitado al doble de la frecuencia máxima presente en la señal transmitida. La calidad de la recepción de los programas es posible distancias de hasta 1000 km en onda media, y permite difundir la información más allá del océano en bandas de alta frecuencia gracias a la peculiaridad de la propagación de las ondas con reflexión en las capas ionizadas de la atmósfera.