La creación de contenido basado en texto, imágenes, música, audio, y sobre todo videos, demuestra la versatilidad a partir de la cual podemos realizar diversas actividades, y ello gracias a los beneficios que brinda la Inteligencia Artificial (IA) a todo nivel. Al respecto, hoy llama la atención la publicación de listado donde 3 carreras universitarias figuran con menor proyección laboral hacia el 2026, y terminan siendo opacadas debido a avances tecnológicos puntuales.

¿POR QUÉ ESTAS 3 CARRERAS UNIVERSITARIAS YA NO DEBERÍAS ESTUDIAR, SEGÚN LA IA?

La práctica de diversas profesiones a nivel global, ha venido perdiendo cierto valor producto de la automatización de procesos generada por la IA como herramienta que hoy responde a consulta puntual dando a conocer los nombres de 3 carreras universitarias cuya demanda evidencia reducción en importantes ámbitos.

Al respecto, y considerando su impacto sobre especialidades específicas, tanto Administración de Empresas como Contabilidad, y también todo lo concerniente a secretariado y periodismo, se verían perjudicadas debido a los avances tecnológicos relacionados a dicha combinación de algoritmos, que por ejemplo, cuenta con la capacidad de mecanizar gestión de inventarios, auditoría básica, y hasta el análisis de datos financieros.

De esa manera lo revelan análisis especializados, y mediante respuesta de IA, dando a conocer además que el estudio de las leyes tampoco resulta recomendable ya que sofisticadas herramientas harían el mismo trabajo de un abogado asociado a la revisión de contratos, identificación de cláusulas, y predicción de resultados entorno a litigios.

ESTAS OTRAS CARRERAS NO DEBERÍAS ESTUDIAR DEBIDO AL DESARROLLO DE LA IA, SEGÚN ELON MUSK

Hoy el desarrollo de herramientas tecnológicas toma la posta para facilitarnos la realización de ciertas actividades a nivel laboral, sin embargo para Elon Musk la IA, por ejemplo, viene repercutiendo negativamente en hasta 3 carreras universitarias que hoy no resultan recomendables estudiar.

Al respecto, resulta importante mencionar a la Medicina, Derecho y también Programación, como aquellas especialidades que perderían esencia propia debido a la activa participación y consecuente uso de máquinas o algoritmos ideales para acceder a informes de laboratorio con diagnósticos brindados de manera semejante al ofrecido por el especialista humano, entre otras acciones muy particulares.

Entorno a Elon Musk y sus predicciones sobre la IA, recordamos también las ocasiones que se refirió a dicha herramienta como una amenaza dirigida a la humanidad, llegando a evidenciar preocupación por los alcances de su desarrollo e impacto social.

EL INEI REVELA LOS NOMBRES DE LAS PROFESIONES QUE LA IA PODRÍA TERMINAR REEMPLAZANDO EN PERÚ

Nuestro día a día suele evidenciar esfuerzo, dedicación y largas horas empleadas realizando funciones específicas que según estudios como el elaborado por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), pasarían a ser llevadas a cabo por tanto máquinas como robots capaces de suplir la actividad humana.

Así hoy figura publicado mediante investigación titulada “Doble desafío tecnológico: análisis de la exposición a la automatización tradicional y a la inteligencia artificial generativa en el empleo peruano, 2024”, donde de manera puntual se comparten los nombres de los trabajos cuyas tareas repetitivas o manuales, terminarían facilitando la utilización de sistemas automatizados, y por ende, la mano de obra quedaría de lado.

Con respecto a esta información sobre la IA en Perú, te compartimos a continuación el listado integrado por los empleos u ocupaciones que más figuran expuestas a la propagación de avances tecnológicos mediante máquinas y robots, según INEI:

Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

Ayudantes de cocina

Empleados de control (supervisores) y abastecimiento

Estibadores

Asimismo, resulta importante destacar que los “profesores de primaria y secundaria, bordadores, reparadores y ayudantes de costura, tejedores a mano, y especialistas en belleza y actividades afines”, y a diferencia de los empleos descritos líneas arriba, terminan presentando baja exposición a este tipo de automatización tradicional que principalmente reemplazaría a quienes realizan labores manuales y rutinarias.