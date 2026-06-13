Por Redacción EC

La edad no tiene por qué convertirse en un límite para disfrutar de nuevas experiencias. Por el contrario, la llegada de la jubilación puede representar una oportunidad perfecta para aprovechar el tiempo libre y vivir momentos que antes quedaban relegados por las responsabilidades diarias. Alcanzar los 65 años puede marcar el inicio de una etapa llena de aventuras y destinos pendientes por descubrir. Si bien los viajes internacionales suelen ofrecer experiencias inolvidables y enriquecedoras, no son la única alternativa para disfrutar del turismo. Existen numerosas opciones más cercanas que también permiten explorar nuevos lugares, relajarse y crear recuerdos memorables sin necesidad de recorrer grandes distancias. Estos viajes influyen vitalidad en las personas que se acercan a la vejez.