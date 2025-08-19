Muchos peruanos acostumbran a hacer sus compras de la semana en supermercados grandes y conocidos, como es el caso de Plaza Vea, por ejemplo. Sin embargo, si perteneces a este grupo, debes saber que dicho establecimiento no atenderá con normalidad a nivel nacional este 21 de agosto, por lo que es necesario que tomes tus precauciones. A continuación, te vamos a contar cuál es el motivo y otros detalles importantes sobre esta situación.

La cadena de supermercados Plaza Vea informó mediante un anuncio publicado en sus redes sociales que este jueves 21 de agosto suspenderá sus operaciones en todas sus tiendas del país. La noticia generó desconcierto entre los clientes y seguidores de la marca.

Según lo comunicado en sus plataformas digitales, la medida responde a la realización de un evento interno. La información tomó por sorpresa a muchos de sus clientes.

“El jueves 21 de agosto todas nuestras tiendas a nivel nacional cerrarán a las 8:30 p.m. por un evento interno. Le sugerimos planificar sus compras y recojo de pedidos online con anticipación”, indicó Plaza Vea.

La conocida cadena de supermercados anunció que cerrará sus puertas antes del horario habitual de las 10 de la noche. No obstante, aclararon que se trata de una medida temporal y que reanudarán sus operaciones con total normalidad al día siguiente.

Qué debes saber sobre Plaza Vea

Plaza Vea es uno de los supermercados más populares en Perú.

Plaza Vea es una cadena de supermercados que opera principalmente en Perú. Pertenece al grupo Intercorp y ha ido creciendo en ciudades grandes como Lima. En sus tiendas, las personas pueden comprar una variedad de productos, desde alimentos frescos hasta artículos para el hogar y electrodomésticos.

Este supermercado se caracteriza por ofrecer una amplia gama de productos a precios competitivos, con frecuentes promociones. Sus locales suelen ser espaciosos y están ubicados en zonas accesibles. Además, Plaza Vea ha incorporado servicios digitales que permiten hacer compras en línea y recibirlas en casa.

Más allá de ser solo un punto de venta, Plaza Vea también se relaciona con la comunidad, a través de algunas iniciativas sociales y el apoyo a productos locales. Así, se ha consolidado como una opción común para quienes buscan variedad y conveniencia en sus compras.

Qué productos vende Plaza Vea

Alimentos y bebidas

Limpieza y hogar

Cuidado personal

Ropa y calzado

Bebés

Electrodomésticos

Tecnología

Hogar y menaje

Mascotas

Juguetes

Papelería y útiles escolares

Productos de temporada (Navidad, Fiestas Patrias, etc.)

