El calendario de octubre traerá una jornada de descanso que alcanzará a los trabajadores de todo el país. Este jueves 8 de octubre será feriado nacional, una fecha que, además de representar una pausa para quienes cumplen sus labores en los sectores público y privado, tiene un significado histórico para el Perú. La jornada recuerda uno de los episodios más importantes de la Guerra del Pacífico y reconoce la figura de uno de los héroes de la historia nacional. La medida se encuentra contemplada dentro de la legislación peruana y también establece condiciones específicas para quienes deban trabajar durante esta fecha. A continuación, te contamos por qué se conmemora este día, quiénes podrán acceder al descanso y qué ocurre si deben laborar durante el feriado.

¿POR QUÉ EL 8 DE OCTUBRE ES FERIADO NACIONAL EN PERÚ?

La razón está relacionada con el Combate de Angamos, enfrentamiento ocurrido durante la Guerra del Pacífico y recordado por la participación del monitor Huáscar bajo el mando de Miguel Grau Seminario. Esta fecha fue incorporada como feriado nacional mediante el Decreto Legislativo N.° 713, norma que regula los descansos remunerados y establece las fechas reconocidas en el país.

La conmemoración busca rendir homenaje a Grau, conocido como el “Caballero de los Mares”, y a los marinos que participaron en aquella jornada. Por ello, cada 8 de octubre se recuerda su actuación y el sacrificio de los tripulantes que defendieron al Perú.

¿QUÉ SUCEDE SI SE TRABAJA DURANTE UN FERIADO?

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre en sustitución, debe recibir una compensación económica equivalente a tres veces su salario habitual por esa jornada laboral. Esto se debe a tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, la cual ya forma parte del sueldo mensual del trabajador.

La remuneración diaria por las horas laboradas durante el feriado.

El monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado en el feriado.

No cumplir con el pago adicional o negar la compensación de descanso constituye una infracción muy grave en materia laboral. Las sanciones económicas varían según el tipo de empresa, y pueden ir desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según informa la agencia Andina.

Persona trabajando durante feriado. | Foto referencial: Pexels

¿QUÉ OTROS FERIADOS NACIONALES QUEDAN EN EL CALENDARIO DE 2026?

Después del 8 de octubre, todavía quedarán cuatro fechas consideradas feriados nacionales durante el año:

Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre, Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre, Navidad.

¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE UN FERIADO Y UN DÍA NO LABORABLE?

Aunque ambas fechas permiten interrumpir las actividades habituales, su aplicación no es la misma. El feriado es un descanso obligatorio establecido por ley y no implica recuperar las horas no trabajadas.

En cambio, el día no laborable suele destinarse principalmente al sector público y las horas dejadas de laborar deben compensarse posteriormente. En el sector privado, su aplicación dependerá del acuerdo alcanzado entre el empleador y los trabajadores.

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