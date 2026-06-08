Por Redacción EC

Actualmente, muchos especialistas coinciden en que dormir bien es fundamental para la salud, ya que permite la recuperación física y mental, fortalece el sistema inmunológico, favorece la consolidación de la memoria y contribuye a regular las hormonas relacionadas con el metabolismo y el estado de ánimo. Sin embargo, durante estos tiempos es habitual que muchas personas tengan problemas para descansar, ya sea por temas de salud o simplemente porque tienen que laborar muy temprano. En ese sentido, las personas mayores de 60 años suelen experimentar despertares nocturnos frecuentes que podrían afectar su salud y bienestar general. Frente a esta situación, los especialistas han mostrado su preocupación y han sugerido el horario ideal en que estos adultos mayores deben levantarse. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.