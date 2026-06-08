Actualmente, muchos especialistas coinciden en que dormir bien es fundamental para la salud, ya que permite la recuperación física y mental, fortalece el sistema inmunológico, favorece la consolidación de la memoria y contribuye a regular las hormonas relacionadas con el metabolismo y el estado de ánimo. Sin embargo, durante estos tiempos es habitual que muchas personas tengan problemas para descansar, ya sea por temas de salud o simplemente porque tienen que laborar muy temprano. En ese sentido, las personas mayores de 60 años suelen experimentar despertares nocturnos frecuentes que podrían afectar su salud y bienestar general. Frente a esta situación, los especialistas han mostrado su preocupación y han sugerido el horario ideal en que estos adultos mayores deben levantarse. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL HORARIO IDEAL PARA LEVANTARSE DESPUÉS DE LOS 60 AÑOS?

De acuerdo con la National Sleep Foundation, despertarse entre las 6:00 y las 7:30 a. m. puede contribuir a una mejor sincronización del ritmo circadiano entre los mayores de 60 años, al coincidir con las primeras horas de luz natural y favorecer la regulación del sueño, la vigilia y otros procesos biológicos. Es decir, para mantener un buen funcionamiento de la salud mental y física, los expertos sugieren que se debería dormir entre 7 y 8 horas cada noche; caso contrario, la falta frecuente de descanso podría generar un mayor riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y depresión. Por último, los especialistas recuerdan que, más que levantarse a una hora específica, lo fundamental es mantener una rutina de sueño constante y asegurar un descanso adecuado, dado que las necesidades de sueño varían según la salud y las características individuales de cada persona, conforme comparte La Nación.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE DORMIR POCAS HORAS TODOS LOS DÍAS?

En una entrevista para La Vanguardia, el catedrático de Psicología especializado en sueño y bienestar laboral, Alfredo Rodríguez, se mostró en contra de la idea que sostienen algunas personas de que dormir pocas horas es sinónimo de éxito y productividad, ya que ello puede traer graves consecuencias, como afectar el rendimiento, la regulación emocional y otros aspectos de la salud. Frente a ello, el experto sugirió cuidar el descanso y mantener un horario establecido, evitando actividades que perjudiquen el sueño. Es decir, dejar de lado las actividades laborales, reducir la intensidad de la iluminación y limitar el uso de pantallas antes de ir a la cama.

“Vivimos en una sociedad muy orientada a la productividad constante. Y, sin embargo, la gente no es consciente de que la falta de sueño afecta a muchas funciones importantes en el ámbito laboral. Yo siempre digo: ‘liderar bien empieza en la almohada’. Tiene efectos tanto en la regulación emocional como en la percepción que se tiene de ti como directivo carismático. Eres menos sensible a los estímulos sociales y los interpretas peor. Esa falta de horas de sueño también afecta a la toma de decisiones. Debe tratar de desconectar al final del día de manera gradual: evitar demandas laborales, tratar de bajar la intensidad lumínica y reducir el consumo de pantallas”, explicó Rodríguez.