El Miss Mundo 2025 está a la vuelta de la esquina y los miles de fanáticos se encuentran a la expectativa por conocer a la sucesora de la actual reina, Krystyna Pyszková de República Checa. Este año, el certamen de belleza más antiguo del mundo se desarrolla en la India y cuenta con la participación de más de 100 candidatas de los distintos continentes, quienes competirán por la ansiada corona. Por ello, en la edición número 72 del concurso, la organización modificó el formato y agrupó a las delegadas en cuatro regiones continentales (África, Américas y el Caribe, Asia y Oceanía, y Europa). Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los seguidores fue la ausencia de varios países importantes en el certamen, debido a diversas razones. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ DIVERSOS PAÍSES SE RETIRARON O NO PARTICIPAN EN EL MISS MUNDO 2025?

La ciudad de Hyderabad, en el estado de Telangana, India, vivirá este sábado 31 de mayo una noche especial al coronar a la sucesora de Krystyna Pyszková de República Checa en el Miss Mundo 2025. Aunque el esperado Top 40 ya comienza a completarse, la ausencia de algunos países ha llamado la atención del público. Y es que, este es el caso de la representante de Inglaterra, Milla Magee, quien tomó una de las decisiones más difíciles de su vida al abandonar el actual certamen de belleza.

En dialogo para The Sun, la modelo confesó que, según la organización, les indicaron que debían “entretener” a hombres de mediana edad, ya que forman parte de los patrocinadores del certamen. Asimismo, aprovechó en utilizar sus redes sociales e indicar que debido a ciertas cosas que vio durante el proceso optó por salir del concurso, pues se sentía incomoda y consideró que va en contra de sus valores.

“Tras reflexionar detenidamente, tomé la decisión de retirarme del concurso Miss World. Esta decisión no fue fácil. Sin embargo, descubrí que ciertos aspectos de la experiencia no se alineaban con mis valores personales. También presencié y experimenté cosas que me incomodaron profundamente. Creo que es importante alzar la voz cuando algo no me parece correcto, e igual de importante, alejarme cuando mi integridad está en juego”, explicó en Instagram.

A pesar de que Milla Magee, de Gran Bretaña, salió de competencia, ella fue reemplazada por Charlotte Grant, por lo que continúa aspirando a la corona. De igual manera, representantes de Costa Rica, Eslovaquia, Guinea-Bisáu, Irak, Lesoto, Liberia, Macao, Marruecos, Noruega, Tanzania y Uruguay también decidieron abandonar el certamen, siguiendo los mismos pasos que la reina de belleza. Por otro lado, países como Albania, Armenia, Guinea Ecuatorial, Kirguistán, Letonia, Macedonia del Norte, Surinam y Zambia, regresan al concurso.