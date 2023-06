Uno de los temas más frecuentes del que se suele hacer humor es la frecuencia con la que suele llorar la presentadora del programa América Hoy, Ethel Pozo. La conductora fue sorprendida al ser cuestionada por esta constante acción. ¿Qué es lo que dijo la hija de Gisela Valcárcel? En esta nota te contaremos lo que señaló la comunicadora y te brindaremos más detalles relacionados a este tema.

¿POR QUÉ ETHEL POZO LLORA CON FRECUENCIA EN LA TELEVISIÓN?

La reconocida presentadora de América Televisión, Ethel Pozo, fue invitada especial en el programa de YouTube conducido por Carlos Carlín, donde sorprendió a muchos al abordar con buen humor las constantes críticas que recibe por su propensión a llorar frente a las cámaras.

La hija de la famosa Gisela Valcárcel no negó su naturaleza sentimental y confesó que le resulta imposible contener las lágrimas al enfrentarse a los conmovedores casos que se presentan en su programa “América Hoy”.

Entre risas, Ethel Pozo afirmó: “Sí, soy muy sensible y emotiva, pero no lloro por cualquier cosa. Me río de las críticas”. Aseguró que su llanto es genuino y siempre está relacionado con temas que involucran lazos familiares, como rupturas amorosas o los homenajes realizados en el Día del Padre.

Entre anécdotas divertidas, Pozo comentó que ha sido objeto de memes que la relacionan con situaciones irrelevantes para ella: “Me hacen memes como ‘Pierde Perú y Ethel Llora’. No lloro por eso. ‘Keiko se separó de Mark y llora’. No voy a llorar por eso”, expresó entre risas y con buen ánimo.

QUIÉN ES ETHEL POZO

Ethel Pozo es una presentadora de televisión, personalidad de televisión y empresaria peruana.

Ethel Pozo es hija de la presentadora de televisión Gisela Valcárcel y de Jorge Pozo. Debido a la ausencia paternal de Pozo, es criada por el tío de Gisela como referente paterno.

Ethel Pozo realizó sus estudios escolares en el Newton College de la ciudad de Lima e ingresó a la Universidad de Lima, en la que se graduó como comunicadora. Posteriormente, realizó su posgrado en la misma universidad bajo la especialidad de Comunicación Corporativa, Identidad e Imagen.

En 2014, Ethel Pozo participó en la película Loco cielo de Abril, dirigida por Sandro Ventura y en 2017, debutó en la conducción, junto a Yaco Eskenazi, en el reality de cocina Mi mamá cocina mejor que la tuya, programa que conduce hasta 2021.

En 2018, Ethel Pozo participó junto a su madre en la teleserie De vuelta al barrio, y protagoniza la obra teatral Hadas, nunca dejes de soñar.

En 2019, Ethel Pozo ya empezó conduciendo el matinal El show después del show junto a Renzo Schüller, Natalia Salas y Edson Dávila “Giselo”. En ese mismo año, participa en la película Papá X Tres, y protagoniza la obra teatral Ciudad de fantasía.

En 2020, Ethel Pozo es convocada para formar parte del programa matutino América hoy, donde vuelve a trabajar con Dávila y se suman más tarde Janet Barboza, Christian Domínguez y Melissa Paredes, siendo esta última reemplazada por Brunella Horna.

SOBRE AMÉRICA HOY

“América Hoy” es un programa de televisión transmitido por el canal América Televisión. Se trata de un programa de variedades y entretenimiento que aborda temas de actualidad, entrevistas a personajes famosos, segmentos de moda, cocina, música y otros contenidos de interés para el público.

El programa se caracteriza por ser dinámico y contar con la participación de un equipo de conductores y panelistas que ofrecen diferentes perspectivas sobre los temas tratados. Además, incluye secciones interactivas que divierten a los televidentes peruanos.

“América Hoy” se transmite en vivo de lunes a viernes, brindando un espacio ameno y variado para el entretenimiento de la audiencia peruana. El programa ha logrado ganarse la atención del público y ha generado un seguimiento fiel a lo largo de su emisión.

Con su formato versátil y la participación de destacados profesionales de la televisión peruana, “América Hoy” se ha consolidado como una propuesta televisiva popular en Perú, ofreciendo una combinación de noticias, entretenimiento y diversión para los televidentes.

SOBRE AMÉRICA TELEVISIÓN

América Televisión es una de las principales cadenas de televisión en Perú. Fundada en 1958, se ha convertido en un referente en la industria televisiva del país. Es conocida por su variedad de programas, que abarcan desde noticias y actualidad hasta entretenimiento, deportes y telenovelas.

La programación de América Televisión se compone de contenido diverso que busca satisfacer los gustos y preferencias del público peruano. Cuenta con noticieros de reconocido prestigio, como “Primera Edición” y “Cuarto Poder”, que brindan información actualizada sobre acontecimientos nacionales e internacionales.

Además de las noticias, la cadena ha destacado por sus programas de entretenimiento, como “El Gran Show” y “Esto es Guerra”, que han ganado popularidad y han generado un seguimiento masivo por parte de la audiencia peruana.

Asimismo, América Televisión ha producido exitosas telenovelas peruanas que han alcanzado gran éxito tanto a nivel nacional como internacional. Estas producciones han contribuido a consolidar la reputación de la cadena en el ámbito de la ficción televisiva.

Con su amplia trayectoria y presencia en el mercado televisivo peruano, América Televisión se ha convertido en un referente para los televidentes peruanos, brindando una programación variada y de calidad que se adapta a las necesidades e intereses de su audiencia.