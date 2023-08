Por qué fracasó el primer restaurante que puso Giacomo Bocchio a sus 26 años

El amor y disciplina de Giacomo Bocchio hacia la cocina lo llevaron a formar parte del jurado del programa ‘El gran chef: famosos’, en el cual se encuentra en su tercera temporada. Por ello, los fanáticos del reality de cocina sienten mucha curiosidad sobre la vida privada del chef peruano, de quien se conoce poco. Sin embargo, el experto culinario brindó una entrevista donde pudo revelar a qué edad abrió su primer restaurante y otros detalles.

¿POR QUÉ NO TUVO ÉXITO EL PRIMER RESTAURANTE DE GIACOMO BOCCHIO?

Hace poco, Giacomo Bocchio fue uno de los invitados del programa de Cristian Rivero que se trasmite por YouTube, y con quien charló sobre muchos momentos de su vida profesional previo a ser el famoso jurado del exitoso reality culinario ‘El gran chef: famosos’.

De esta manera, el cocinero no dudo en contar que a los 26 años abrió su primer emprendimiento en el rubro de la gastronomía. “A esa edad abrí mi primer local en Lima. Se llamaba Manifiesto, lo tuve casi cinco años. Me nominaron a mejor restaurante, pero era un pésimo empresario”, dijo Bocchio al comienzo.

Entonces, reveló los errores que cometió en su restaurante, lo cual llevó a cerrarlo después de tiempo. Ante ello, el chef tacneño señaló que no tomó en cuenta el alquiler que pagaba por el establecimiento y la cantidad de mesas para ese lugar pequeño, lo cual ocasionó que no le generara un retorno de inversión, es decir, las ganancias suficientes. “No era una empresa como tal”, sostuvo.

“Me ayudó ese espacio como un trampolín para darme a conocer porque yo no tenía ninguna vara en Lima, no conocía a nadie. Simplemente, abrí el restaurante un día. Ni siquiera hice un sondeo. Yo dije: ‘Ya trabajé en Estrellas Michelin, me siento preparado para dirigir una cocina’. Mira lo que hace la juventud. Me equivoqué”, mencionó Bocchio a Rivero.

¿QUÉ REFLEXIÓN HACE GIACOMO BOCCIO SOBRE SU PRIMER RESTAURANTE?

Giacomo Bocchio, el juez de ‘El gran chef famosos, hizo una reflexión en conversación con Cristian Rivero sobre su decisión de abrir su primer local durante su etapa de juventud, lo que no le trajo muy buenas cosas.

“Lo que debí hacer era trabajar para otros chefs primero, entender el mercado peruano, y luego abrir mi propio negocio. Hoy lo veo así, tengo 38 años y miro para atrás, pero no me arrepiento para nada”, puntualizó el exitoso chef peruano.