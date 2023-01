La modelo y actriz cómica Gabriela Serpa supo ganarse un espacio en la televisión peruana debido a todo su esfuerzo no solo a nivel artístico, sino también en lo profesional. Gabriela se siente muy orgullosa de su persona y descarta ser una mujer con poca inteligencia, ya que este sería un papel que interpreta en todo estos ocho años que viene trabajando en los programas de comicidad de Jorge Benavides.

De esta manera, su logro más grande fue ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conocida por el complicado examen de admisión y la cantidad de postulantes que tratan de obtener una vacante en la Decana de América.

LOS INICIOS DE GABRIELA SERPA

Gabriela Serpa nació en Lima el 26 de diciembre de 1992. Según las entrevistas que brindó para “Moloko Podcast”, tuvo una infancia muy difícil junto a sus hermanas, pues su papá tuvo que migrar a Japón para darles una mejor calidad de vida. Sus estudios de inicial, primaria y secundaria los hizo con normalidad en un colegio de su barrio, pero desde niña tenía bien claro que se quería inclinar para el rubro artístico.

Por qué Gabriela Serpa aún no termina su carrera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Así le reveló a la periodista Katty Villalobos, a quien fue a sus estudios para conversar sobre detalles inéditos que no se sabían de su vida, por lo que terminó contando dónde trabajó previo a su ingreso a la televisión: “Siempre estuve metida en la danza. Llevaba clases con Arturo Chumbe, cuando él trabajaba en Habacilar de Raúl Romero. Además, iba a eventos. El primero fue cuando tenía 13 años y mi amiga Karen Tello me llevó a bailar reguetón con MC Francia... Luego una vez hice de mesera en la discoteca Voce para Año Nuevo. De ahí me mandaron a zona VIP y limpiaba para ver si me daban propina, pero no me dieron ni un sol”.

EL PEOR TRABAJO DE GABRIELA SERPA

La modelo peruana en todos estos años tuvo excepcionales presentaciones en programas de televisión como: “Recargados de risa”, “Habacilar”, “María Pía y Timoteo”, “Bienvenida la tarde”, “La batería del Chino”, “La noche es mía”, “La Chola Chabuca” y las producciones de comicidad de Jorge Benavides. No obstante, no todos estos trabajos en la televisión fueron de su gusto, y así lo reveló en la misma entrevista cuando le peguntaron por su peor trabajo.

“Fue cuando estuve en el programa de Aldo Miyashiro. El programa no fue el peor como tal, sino que era el horario de oficina lo que no me gustaba porque yo una persona activa y estar sentada era como estar atrapada, para mí. Esa fue una de las cosas que no me gustó”, dijo la influencer agregando que iba en la mañana y en la noche en ese entonces en que se desarrollaba el formato y eso le molestaba hasta que tuvo la oportunidad de tomar la coconducción del mismo.

¿QUÉ PROFESIÓN LLEVÓ GABRIELA SERPA EN LA UNMSM?

Gabriela Serpa pudo postular e ingresar a la carrera de Danza en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hasta la actualidad, no ha podido culminar sus estudios debido a los horarios en la televisión que fueron muy complicados. También, ya cuenta con algo fijo a diferencia de una estudiante cualquiera.