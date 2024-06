La noticia que más destacó en las últimas horas en la selección peruana fue la casi asegurada ausencia de Christian Cueva para los duelos amistosos que disputará Perú ante Paraguay y El Salvador. ‘Aladino’ venía entrenando como invitado con el resto del grupo, pero finalmente sintió una molesta física y es casi fijo que no estará en dichos encuentros. Sobre este tema comentó Germán Leguía, ex mundialista de la Blanquirroja en 1978 y 1982.

¿Por qué Germán Leguía respaldo la convocatoria de Christian Cueva a la selección peruana?

El popular ‘Cocoliche’ respaldó la convocatoria de Cueva. “Creo que va a terminar jugando. Tenemos a Piero (Quispe), que puede ser. Me van a matar, pero jugando parado, Cueva es lo mejor que hay, porque ahorita no hay nadie, ni nacionalizando hay un jugador como él. Van a tener que hacer lo que sea por recuperarlo”, indicó el exfutbolista a infobae Perú.

Asimismo, Leguía aseguró que no es necesario que juegue Cueva o Piero Quispe, pues ambos pueden acomodarse en el once titular de Jorge Fossati, técnico de la Bicolor. Además, rescató que el joven jugador de los Pumas de México puede aprender del exAlianza Lima.

“Para mí pueden jugar juntos, no es el caso de Uribe y Cubillas, que los dos eran top. Piero está aprendiendo y puede jugar con Cueva, que ya tiene mundial”, agregó Leguía a dicho medio.

¿Qué dijo Germán Leguía sobre Paolo Guerrero?

Sobre la gran polémica que gira entorno a Paolo Guerrero y su presencia en la selección peruana, el referente de la ‘U’ aseguró estar de acuerdo con el llamado del ‘Depredador’. “No hay un nueve como Paolo, eso no está en discusión. Si tienes a Paolo, que tiene un nombre, hace poco destacó en la Sudamericana, significa que todavía lo puede hacer. Si lo tienes, lo usas. No es culpa suya estar ahí, es del fútbol peruano, que no saca jugadores”.

Cuál es la lista de convocados de Perú para los amistosos ante Paraguay y El Salvador

Pedro Gallese - Orlando City (USA)



Anderson Santamaría - Atlas (MEX)



Miguel Araujo - Portland Timbers (USA)



Alexander Callens - AEK Atenas (GRE)



Luis Abram - Atlanta United (USA)



Luis Advíncula - Boca Juniors (ARG)



Jesús Castillo - Gil Vicente (POR)



Renato Tapia - Celta de Vigo (ESP)



Oliver Sonne - Silkeborg IF (DIN)



Marcos López - Feyenoord (PAB)



Wilder Cartagena - Orlando City (USA)



André Carrillo - Al Qadisiya (ARA)



Piero Quispe - Pumas (MEX)



Bryan Reyna - Belgrano (ARG)



Gianluca Lapadula - Cagliari (ITA)



Sergio Peña - Malmö (SUE)



Diego Romero - Universitario



Carlos Zambrano - Alianza Lima



Aldo Corzo - Universitario



Paolo Reyna - Melgar



Christian Cueva - Sin equipo



Franco Zanelatto - Alianza Lima



Andy Polo - Universitario



Alex Valera - Universitario (Desafectado)



Edison Flores - Universitario



José Rivera - Universitario



Joao Grimaldo - Sporting Cristal



Paolo Guerrero - César Vallejo



¿Cuáles son los grupos de la Copa América 2024?

GRUPO A



-Argentina/ Perú/ Chile/ Canadá

GRUPO B



- México / Ecuador / Venezuela / Jamaica

GRUPO C



- Estados Unidos / Uruguay / Panamá / Bolivia

GRUPO D



- Brasil / Colombia / Paraguay / Costa Rica





¿Qué canal pasará todos los encuentros de la Copa América 2024?

El único canal deportivo que transmitirá en Perú los 32 partidos de la Copa América 2024 en vivo será DSports por la señal de televisión y la plataforma streaming de DGO. Sin embargo, los partidos de la selección peruana podrán ser vistos por la señal abierta de América Televisión, quien también transmitirá el certamen, pero con cobertura limitada.

El canal peruano solo transmitirá seis compromisos: el partido inaugural entre Argentina vs. Canadá, los tres partidos de fase de grupos de la selección peruana, un partido de las semifinales y la Gran Final. En caso la ‘Bicolor’ supere la fase de grupos, el canal 4 continuará transmitiendo sus encuentros.