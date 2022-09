Por qué Giovanni Ciccia fue tendencia tras capítulo 64 de Al Fondo Hay Sitio 9

Dramática escena se vivió en el capítulo 64 de la serie Al Fondo Hay Sitio, que se trasmite a través de América Televisión. En este episodio, Diego Montalbán, protagonizado por Giovanni Ciccia, irritable y preso de la ira no solo regañó a Cristóbal, interpretado por Franco Pennano, sino que también lo abofeteó y botó de la casa de Francesca Maldini. Diego entre lágrimas le pidió que se retirara de la casa ya que su engañó le rompió el corazón, pues creía que su hijo sería uno de los mejores cocineros del mundo.

De tal manera que en la inaguración del exclusivo restaurante “Francesca” terminó con tremendo escándalo, ya que en la parte final de la presentación de honor era que el chef Cristóbal Montalbán elabore un plato en vivo frente a un renombrado chef, sin embargo no todo salió como se esperaba pues el joven afirmó que no sabía cocinar e hizo el papelón de su vida dejando en ridículo a su padre.

¿CÓMO DESCUBRIERON QUE CRISTOBAL MONTALBÁN NO SABIA COCINAR?

Previamente a que Cristobal revelará su secreto, Diego Montalbán quedó horrorizado al ver a toda la familia Gonzáles en la inauguración de su exclusivo restaurante “Francescas”. El chef trato de botarlos, pero todo empeoraría, ya que la prensa estaba ahí así que decidió dejarlos, pero todo se saldría de control posteriormente.

Es así que luego, el cocinero ‘Diego Montalbán’ descubrió que su hijo favorito nunca llevó estudios de gastronomía en Europa y lo estuvo engañando durante todo ese tiempo. Fue así que ‘Cristóbal’ se puso en evidencia cuando un exitoso chef le solicitó que prepare fetuccini en la inauguración del restaurante lujoso ‘Francesca’s’. El joven no pudo ocultar más su secreto y terminó decepcionando a su orgulloso padre

A pesar de que trató de justificar su gran error, el joven ‘Cristóbal’ terminó recibiendo una bofetada de su padre. “¿Por qué me hiciste esto? No naciste con mi talento, naciste con el talento de la mentira. Te pagué la universidad más cara de España, te hice mi socio, puse tu nombre en el restaurante y para qué, para que me dejaras como un imbé** ante todos”, fueron las duras palabras de ‘Diego Montalbán’

¿QUÉ DIJO CRISTOBAL MONTALBÁN TRAS REVELAR SU SECRETO?

Diego (Giovanni Ciccia) se enteró por Cristóbal (Franco Pennano) que Alessia (Karime Scander) lo ayudó en la inauguración del restaurante. La rubia se encargó de preparar todos los platillos y dejar en alto el apellido Montalbán. Aunque, minutos antes de abandonar la casa, Cristobal hizo dicha confesión.

Asimismo, toda la familia se enteró que Alessia heredó el gran talento de su padre, pero mantuvo el secreto escondido todo este tiempo, ya que Diego nunca confió en su arte culinario y siempre la humillaba o dejaba de lado. De tal modo que Cristóbal afirmó que su hermana es la única que sabe cocinar y le dio el cuchillo profesional como muestra de gratitud.

Hasta ese entonces, Diego no dijo nada al respecto, tampoco Alessia, pues la jovencita solo estaba conmocionada por las palabras de aliento de su hermano. Con lágrimas, Alessia supo que Cris quería hacer bien las cosas al decir toda la verdad.