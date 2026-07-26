La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició una nueva etapa rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 tras realizar el sorteo público para definir a los ciudadanos que cumplirán la labor de miembros de mesa. Entre las principales novedades del proceso destaca el incremento del número de suplentes por cada mesa de sufragio, una medida que busca mejorar la organización de la jornada electoral, fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles ausencias y evitar inconvenientes al momento de instalar las mesas. Además, la entidad habilitó una plataforma para consultar los resultados del sorteo, confirmó los incentivos para quienes desempeñen esta función, recordó las sanciones aplicables a quienes incumplan con su obligación y precisó los criterios utilizados durante la selección de los ciudadanos sorteados.

¿POR QUÉ HABRÁ MÁS SUPLENTES DE MIEMBROS DE MESA EN LAS ELECCIONES 2026?

La ONPE decidió aumentar la cantidad de miembros de mesa suplentes para las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026 como parte de la aplicación de la Ley 32231. Con esta disposición, cada una de las 89 935 mesas de sufragio contará con nueve ciudadanos designados, distribuidos en tres titulares y seis suplentes.

El objetivo es asegurar que las mesas puedan instalarse puntualmente desde el inicio de la jornada electoral, nacional y reducir la necesidad de convocar a electores que se encuentren haciendo fila para reemplazar a los ausentes eventualmente.

Para llegar a esta selección final, previamente se realizó un sorteo entre una relación de 25 ciudadanos por cada mesa habilitada.

(Foto: ONPE)

¿CÓMO SABER SI FUISTE ELEGIDO COMO MIEMBRO DE MESA?

Los ciudadanos que participaron en el sorteo pueden conocer si fueron designados mediante la plataforma digital habilitada por la ONPE oficialmente. Para realizar la consulta solo es necesario ingresar al portal oficial del organismo electoral y escribir el número del Documento Nacional de Identidad vigente. El proceso de selección se desarrolló de manera simultánea en las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales del país y permitió elegir a 809 415 personas entre titulares y suplentes respectivamente. Además, la entidad explicó que se dio prioridad a quienes tienen menos de 65 años, no registran discapacidad y poseen un mayor nivel de estudios alcanzado.

¿QUÉ BENEFICIOS Y SANCIONES TENDRÁN LOS MIEMBROS DE MESA?

Las personas que cumplan con esta responsabilidad recibirán una compensación económica de S/165 por participar durante la jornada electoral oficial. Asimismo, quienes asistan a las capacitaciones oficiales tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable, beneficio que podrá hacerse efectivo dentro de los 90 días posteriores establecidos. La ONPE también anunció que las jornadas presenciales de preparación se realizarán los domingos 20 y 27 de septiembre de 2026 próximo.

En contraste, quienes hayan sido sorteados y no se presenten para instalar la mesa serán sancionados con una multa equivalente al 5 % de una Unidad Impositiva Tributaria, es decir, S/275 aproximadamente. Además, las listas preliminares podrán ser impugnadas mediante tachas sustentadas dentro del plazo legal correspondiente establecido antes de que la designación quede firme definitivamente, según informa Canal N.