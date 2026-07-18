Sheyla Rojas se ha convertido en uno de los personajes más controversiales de la farándula peruana, la cual ganó popularidad por su participación en diversos programas de entretenimiento y realities de televisión nacional. Con el paso de los años, ha consolidado su carrera en el mundo del espectáculo, al tiempo que ha incursionado en el emprendimiento y la creación de contenido para redes sociales, donde reúne una amplia comunidad de seguidores. Sin embargo, lejos de la pantalla chica, la modelo ha llamado la atención de los medios e internautas por anunciar el fin de su historia de amor con el empresario mexicano conocido como Sir Winston. Tras ello, comenzaron a surgir diversas especulaciones sobre la ruptura de la relación, entre ellas estuvo Magaly Medina, quien no dudó en comentar el tema y revelar detalles sobre el presunto fin del romance. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL FIN DE LA RELACIÓN ENTRE SHEYLA ROJAS Y SIR WINSTON?

Hace unos días, a través de sus redes sociales, Sheyla Rojas confirmó el fin de su relación de cinco años con el popular Sir Winston, cuyo nombre real es Luis Miguel Galarza Muro, lo cual generó revuelo en la farándula peruana. Así, la modelo no ha dejado de compartir diversas publicaciones e imágenes con mensajes de reflexión, las cuales han sido interpretadas por sus seguidores como posibles indirectas sobre los motivos que habrían llevado al final del romance. Sin embargo, Magaly Medina, durante su programa, reveló que previo a la ruptura, la creadora de contenidos regresó por algunas semanas al país para realizar un viaje familiar.

Así, la conductora de televisión señaló que, tras recorrer diversos destinos del país, la exchica reality regresaría primero a México y luego viajaría a España para reencontrarse con su hijo. Según la versión de la ‘Urraca’, el empresario mexicano tenía previsto reunirse con ambos, tal como lo hace cada año. No obstante, lo que más llamó la atención fue cuando Medina dejó entrever, sin brindar más detalles, que Sheyla habría descubierto una información que no le agradó de su entonces pareja. Como parte de sus indirectas, la influencer compartió una conocida canción cuya letra hace referencia a la mentira, lo que avivó aún más las especulaciones sobre el presunto distanciamiento, conforme comparte RPP.

“Que yo sepa, y esto es una infidencia que yo cuento, es que ella cuando vino acá, ella vino por tres semanas nada más. Venía al aniversario de bodas de sus padres. La iban a pasar todos juntos, se iban al norte, luego se fueron a Chota, Cajamarca. Estuvo en Cutervo con su papá y su mamá. Él (Sir Winston) no vino porque era un viaje familiar. Luego, ella regresaba a México y, de México, en el mes de agosto, se iba todo el mes con su hijo para pasarla con él. Sir Winston iba a darle el encuentro porque él siempre le da el encuentro allá. Lo hacen todos los años y este no iba a ser la excepción. Cuando ella vino acá, yo creo que se enteró de cosas sobre la conducta de él que no le gustaron. Eso creo, porque no lo puedo decir. Pero con el tema ‘Señor Mentira’, ya pueden sacar sus propias conclusiones”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA TRAS EL INGRESO DE PAUL MICHAEL A ‘ESTO ES GUERRA’?

Tras su paso por ‘La granja VIP’ y quedar en el cuarto lugar de la temporada, Paul Michael regresó con bombos y platillos a ‘Esto es guerra’ el pasado 18 de junio. Ante ello, Magaly Medina no dudó en utilizar unos minutos de su programa para criticar la presencia del chalaco en el reality, argumentando que le falta personalidad y carisma para llegar al público. Inclusive, la ‘Urraca’ reprochó que los productores continúen apostando por una figura que considera poco destacada en la pantalla chica, recordando que hace algunos meses tuvo una breve y fallida participación en el programa, la cual apenas se extendió por dos días.

Asimismo, destacó la participación de Pamela López en la granja, lo cual logró llamar la atención por su exuberante personalidad. Por otro lado, la popular presentadora de televisión, fiel a su estilo, expresó su escepticismo sobre la permanencia del exintegrante de la Combinación de la Habana en el programa de competencias e incluso hizo una apuesta en vivo, anticipando que su participación sería breve. “¿Por qué pensarán que él puede darles algo de show, cuando él no ha dado el show en la granja? Anteriormente ya estuvo en Esto es Guerra y tampoco pasó nada”, dijo en el programa ‘Magaly TV La Firme’.