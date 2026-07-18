Por Redacción EC

Sheyla Rojas se ha convertido en uno de los personajes más controversiales de la farándula peruana, la cual ganó popularidad por su participación en diversos programas de entretenimiento y realities de televisión nacional. Con el paso de los años, ha consolidado su carrera en el mundo del espectáculo, al tiempo que ha incursionado en el emprendimiento y la creación de contenido para redes sociales, donde reúne una amplia comunidad de seguidores. Sin embargo, lejos de la pantalla chica, la modelo ha llamado la atención de los medios e internautas por anunciar el fin de su historia de amor con el empresario mexicano conocido como Sir Winston. Tras ello, comenzaron a surgir diversas especulaciones sobre la ruptura de la relación, entre ellas estuvo Magaly Medina, quien no dudó en comentar el tema y revelar detalles sobre el presunto fin del romance. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.