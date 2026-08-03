Por Redacción EC

Hay quienes convierten el agradecimiento en una forma de vivir. No importa si se trata de un gesto enorme o de una acción casi imperceptible: responden con un “gracias” al recibir ayuda, un favor inesperado o una simple muestra de consideración. Lo que para algunos parece una norma básica de convivencia, para la psicología representa una ventana hacia la manera en que una persona interpreta el mundo, construye sus relaciones y enfrenta las dificultades de la vida. A continuación mucho más sobre este tema de gran importancia.