Nuevamente Janet Barboza recibió un comentario que le molestó en un programa que era conducido por la actriz Gianella Neyra. ¿Qué es lo que dijo la artista que pudo haber molestado a la conductora de América Hoy? En esta nota respondemos esta interrogante y te damos datos adicionales sobre este importante tema que ha llamado mucho la atención en las redes sociales.

POR QUÉ JANET BARBOZA SE MOLESTÓ EN VIVO CON GIANELLA NEYRA

Durante la emisión del programa ‘Mujeres de la PM’, Janet Barboza junto al equipo de América Hoy, recibió un comentario relacionado a su edad emitido por la conductora Gianella Neyra, algo que no agradó a la invitada, quien no dudó en responder.

El hecho había ocurrido cuando Ethel Pozo hablaba sobre la trayectoria de su compañera de ‘América Hoy’ diciendo que “tiene años en la televisión y años de experiencia”.

El comentario fue acompañado por un “sobre todo años” por parte de Gianella Neyra.

Janet Barboza no dudó en contestar a la conductora del programa quien dijo:

“Bueno, Gianella, tú no hables de años” (...) “En el programa, todos los días la ‘cacatúa’ (Edson Dávila) me habla de años, vengo acá que todas somos promo y me hablan de años, no se pasen”, reclamó Janet Barboza.

Fue entonces que Gianella Neyra dijo que se refería a los años de experiencia de Janet y no de su edad cronológica.

DATOS QUE DEBES CONOCER SOBRE JANET BARBOZA

Janet Barboza se inició en la televisión a finales de 1990 en un programa humorístico de Tulio Loza. No obstante, debido a la percepción negativa de la cumbia peruana contrastada de sus nuevos estilos populares como la chicha, el canal Panamericana, que aprendió la experiencia del extinto espacio Trampolín a la fama, aprobó su proyecto de programas musicales con ayuda de su productor y antes esposo Nílver Huárac.

Siendo conductora, Janet Barboza se inició en el programa Muévete con Janet que marcó historia al visibilizar la nueva tendencia de artistas y cantantes nacionales, mayormente de música bailable, lo que permitió transmitirse en prime-time. El programa se difundió por 11 años, entre 1998 y 2009, en diferentes iteraciones de La movida.

Las primeras temporadas fueron emitidas en la Esquina de la Televisión hasta 2001 cuando se retiró de la cadena original. Debido a su popularidad se realizaron caravanas populares, conciertos de gran duración que dio vitrina a músicos locales. Janet Barboza también realizó giras a Macará, una ciudad ubicada en el Ecuador donde fue altamente sintonizada.

En 2002, con el programa reformado para emitirse en las tardes, Janet Barboza contó con el apoyo de Guillermo Guille. Su contrato se renovó hasta 2006 que, no obstante, realizó negociaciones para incluir sus emisiones a los canales ATV y Frecuencia Latina en 2004.

En 2007, Janet Barboza volvió a Panamericana, cuyo programa se consolidó al mando de Marisol Crousillat y Huárac con campañas apoyo social, pero el cambio de administración Schütz Freundt en los dos años siguientes limitó las posibilidades continuar al aire.

Después de la aparición del Reventón de los sábados, Janet Barboza tuvo una aparición en 2008 con Ernesto Pimentel en la Teletón de ese año; ambos fueron rivales en el horario estelar de los sábados.

Tras un receso para enfocarse en los negocios y la promoción de talentos, en 2012 Janet Barboza cedió su puesto a la bailarina Claudia Portocarrero para conducir la continuación de La movida de los sábados.

En 2015, Janet Barboza volvió a la conducción con Las calientitas hasta 2018 en el canal Willax. Al año siguiente, llegó a Latina con el efímero Se pone bueno, enfocado en elegir nuevos artistas con votos populares.

Además, Janet Barboza realizó entrevistas para su espacio Noche a noche (2001). También condujo programas de mediodía como La alegría del mediodía (2002), TVO hoy (2009) y el magacín matutino América hoy (2020-presente).