La selección peruana fue eliminada de la Copa América 2024. Tras empatar ante Chile y caer ante Canadá y Argentina, la Bicolor no pudo clasificar a los cuartos de final del torneo continental. A propósito de ello, en el último duelo ante Argentina se generó gran incertidumbre entre la hinchada por la ausencia de Joao Grimaldo y Piero Quispe en el campo de juego. Ambos no disputaron un solo minuto frente a los albicelestes, pese a estar en la banca de suplentes. Diego Rebagliati, analista de fútbol, se refirió a esta situación.

¿Por qué Joao Grimaldo y Piero Quispe jugaron ante Argentina? Esto contó Diego Rebagliati

En el programa ‘Diego y Talía’, Rebagliati hizo hincapié en que Jorge Fossati, entrenador de la Blanquirroja, quiso ver a todos los jugadores que conforman su plantel, por lo que prefirió darle la oportunidad a José Rivera y Franco Zanelatto.

“¿Por qué Joao Grimaldo no jugó? Yo tampoco entiendo porque no jugó hermano. Grimaldo jugó 20 minutos con Chile y nos dejó ilusionados a todos. Mi sensación es que quizo que los 24 jugadores de campo tengan minutos. Por eso entró el ‘Tunche’, Castillo, por eso terminó poniéndolos a todos y está bien, pero no sé si es momento de probar”, comentó el popular ‘Reba’.

Luego, el comunicador dijo lo siguiente sobre la ausencia de Quispe. “No lo puso simplemente, estaba calentando pero prefirió a Edison Flores, luego otras variantes, Zanelatto que casi anota un gol que chocó en el palo”.

Esto dijo Jorge Fossati tras caer ante Argentina y quedar fuera de la Copa América 2024

El técnico uruguayo se mostró triste por la derrota ante los albicelestes. “No pudimos, en buena parte del partido, cuando viene el segundo gol de Argentina, por ahí estábamos un poco mejor, pero eso tiene más de un motivo: primero la categoría del rival y eso quiero subrayarlo; es indiscutible. Me parece que fue evidente. Sumado a la categoría del rival, no pudimos hacer nuestro juego ni para recuperar ni a la hora de tenerla, porque si no están bien las piernas es difícil poder hacer cualquiera de las dos cosas de la mejor manera. Y si le sumas a eso, insisto, que están frente a jugadores de buen pie que para recuperar parece que llegan un segundo tarde”.

Cuáles son todos los grupos de la Copa América 2024

GRUPO A

-Argentina/ Perú/ Chile/ Canadá

GRUPO B

- México / Ecuador / Venezuela / Jamaica

GRUPO C

- Estados Unidos / Uruguay / Panamá / Bolivia

GRUPO D

- Brasil / Colombia / Paraguay / Costa Rica

Así puedes ver todos los encuentros de la Copa América 2024

El único canal deportivo que transmitirá en Perú los 32 partidos de la Copa América 2024 en vivo será DSports por la señal de televisión y la plataforma streaming de DGO. Sin embargo, los partidos de la selección peruana podrán ser vistos por la señal abierta de América Televisión, quien también transmitirá el certamen, pero con cobertura limitada.

El canal peruano solo transmitirá seis compromisos: el partido inaugural entre Argentina vs. Canadá, los tres partidos de fase de grupos de la selección peruana, un partido de las semifinales y la Gran Final. En caso la ‘Bicolor’ supere la fase de grupos, el canal 4 continuará transmitiendo sus encuentros.