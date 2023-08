¿Por qué “La Casa de Magaly” no se transmite en vivo? Esto dijo Magaly Medina

El pasado 15 de agosto, el reality de convivencia de Magaly Medina conocido como “La Casa de Magaly” dio inicio en medio de las polémicas y el revuelo por el comportamiento de cada participante. Esto ha logrado que en su primera edición del reality logré 12 puntos de rating. Sin embargo, los seguidores del programa en las redes sociales vienen cuestionando sobre la duración y transmisión.

¿POR QUÉ “LA CASA DE MAGALY” NO SE TRANSMITE EN VIVO?

Ante las constantes preguntas de sus fanáticos sobre los motivos por los que ‘La Casa de Magaly’ no se parece a ‘La casa de los famosos’, Medina en declaraciones para Infobae explicó que su reality es un espacio que se desprende de Magaly TV La Firme, por lo que no se tenía pensado entregarle todos los minutos del programa al reality.

“Nosotros hemos hecho este reality ‘La Casa de Magaly’ hace muchos años. Lo dejamos de hacer cuando yo me fui a otro canal (Latina Televisión). Cuando regresé, después de estar años acá, todavía no hemos podido hacer exactamente lo que hacíamos antes, porque el presupuesto es muy alto. Ahora, ‘La Casa de Magaly’ siempre fue concebida como una secuencia del programa Magaly TV, nunca lo concebimos como un programa unitario, porque no es el formato de mi espacio”, dijo la pelirroja.

“El formato de mi programa son noticias del espectáculo. Nosotros no podemos obviar la información que manejamos día a día. Es por eso que ‘La Casa de Magaly’ es una secuencia. Así fue y será concebida siempre, a menos que se lance un programa que se emita otro día de la semana y que, de repente, se pueda ver por plataformas digitales las 24 horas del día. Mi reality no ha sido planteado de esa forma. La idea original fue otra”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE TENER UN REALITY PARECIDO A “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

Tras el final de temporada de ‘La Casa de Famosos México’, en las redes sociales se han mostrado muy entusiasmados con ver este tipo de realitys de convivencia en Perú. Dicho medio le preguntó si esto podría pasar con su reality, por lo que Magaly Medina expresó su disposición, pero dejó en claro que no depende solo de ella.

“Nosotros no hemos descartado hacer otra temporada que sea diferente, que se siga a través de plataformas y que se haga como un programa especial. Pero eso no es algo que dependa de mí, es algo que depende de la programación del canal. Mientras tanto, yo no puedo transmitir 24 horas en mi programa, y tampoco puedo llenar la hora y cuarto del espacio solo con el reality, porque estaría descuidando la esencia de lo que es Magaly TV La Firme”, dijo para Infobae.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE “LA CASA DE MAGALY”?

En esta nueva temporada de ‘La casa de Magaly’ se encuentran muchas personalidades de la farándula peruana. A continuación, te dejamos la lista completa de los integrantes: